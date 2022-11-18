РЭО готов вложить в мусорные предприятия Якутии более 7 млрд рублей

Напомним, реформирование отрасли обращения с мусором в России было начато в январе 2019 года. Ее основной целью является организация цивилизованного обращения с мусором, а также решение проблемы незаконных свалок и сокращения объемов вывозимых на полигоны отходов. К 2030 году запланировано строительство либо модернизация 868 предприятий обращения с ТКО. Кроме того, предполагается 100% обработка либо сортировка бытовых отходов, 50% из которых будут отправляться на захоронение. Так, на 1 мая текущего года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), достигла 48,1%, направленных на утилизацию - 11,4%.