РЭО готов вложить в мусорные предприятия Якутии более 7 млрд рублей

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в рамках концессионного
соглашения в Якутии запланировано строительство объекта обработки отходов мощностью обработки 126 тыс. тонн, утилизации - 33 тыс. тонн. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Об этом пишет tass.ru.
“Рассматриваем несколько вариантов поддержки проектов со стороны РЭО. Финансирование РЭО в размере до 95% от объема инвестиций возможно по заявке инвестора в 2023 году. Обсудили также еще 4 объекта общей стоимостью 5 млрд руб. на основе концессий. РЭО готов вложить во все пять объектов более 7 млрд рублей”, - добавил Буцаев.
Как отмечается, инвестпроект предприятия по обработке отходов в Якутске реализуется на основе концессионного соглашения, проектно-сметная документация уже готова, государственная экспертиза запланирована на январь 2023 года. Этот проект направлен на реализацию федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.
Напомним, реформирование отрасли обращения с мусором в России было начато в январе 2019 года. Ее основной целью является организация цивилизованного обращения с мусором, а также решение проблемы незаконных свалок и сокращения объемов вывозимых на полигоны отходов. К 2030 году запланировано строительство либо модернизация 868 предприятий обращения с ТКО. Кроме того, предполагается 100% обработка либо сортировка бытовых отходов, 50% из которых будут отправляться на захоронение. Так, на 1 мая текущего года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), достигла 48,1%, направленных на утилизацию - 11,4%.