«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»

Родителям детсадовцев села Замостье в Белгородской области разослали «Блокнот безопасности дошкольника». Мам и пап просили распечатать его и предупредили, что его содержимое будут доводить до детей.
В «Блокноте» среди прочего были задания раскрасить мины-лепестки, выучить рифмованные правила безопасности: «Если обстрел тебя дома застал, скорее со взрослыми спускайся в подвал». Воспитатель объяснила родителям, что эту методичку им прислали из Москвы, хотя разработана она Белгородским институтом развития образования (БелИРО).
Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», не все родители оценили «Блокнот безопасности дошкольника». Некоторые белгородцы посчитали, что такими заданиями у их детей отбирают нормальное детство.
Вместе с тем в самом БелИРО «Газете.ру» заявили, что «Блокнот безопасности дошкольника» не должен был использоваться в детсаду. Как отметил ректор института Михаил Шейченко, издание пока «сырое» и только проходит стадию критики и рецензии. По его словам, в образовательный процесс «Блокнот» ещё не запускали. Шейченко добавил, что БелИРО узнает у управления образования, как методичка попала в детский сад.
Вместе с тем ректор добавил, что детям необходимо рассказывать в доступной форме о правилах безопасности. «Блокнот» обещают доработать. Помогут в этом в том числе психологи, силовики и сотрудники образовательной сферы — им уже направили материалы для получения рецензии.