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«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI

В белгородском детсаду дошкольникам собирались раздать «Блокноты безопасности»

В детсаду Белгородской области родителям разослали «Блокнот безопасности дошкольника» с заданиями раскрасить мину-лепесток и выучить стишки по правилам поведения при обстреле. В БелИРО признали, что готовят методичку, но не в курсе, как она попала к белгородцам.

Родителям детсадовцев села Замостье в Белгородской области разослали «Блокнот безопасности дошкольника». Мам и пап просили распечатать его и предупредили, что его содержимое будут доводить до детей.

В «Блокноте» среди прочего были задания раскрасить мины-лепестки, выучить рифмованные правила безопасности: «Если обстрел тебя дома застал, скорее со взрослыми спускайся в подвал». Воспитатель объяснила родителям, что эту методичку им прислали из Москвы, хотя разработана она Белгородским институтом развития образования (БелИРО).

Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», не все родители оценили «Блокнот безопасности дошкольника». Некоторые белгородцы посчитали, что такими заданиями у их детей отбирают нормальное детство.

Вместе с тем в самом БелИРО «Газете.ру» заявили, что «Блокнот безопасности дошкольника» не должен был использоваться в детсаду. Как отметил ректор института Михаил Шейченко, издание пока «сырое» и только проходит стадию критики и рецензии. По его словам, в образовательный процесс «Блокнот» ещё не запускали. Шейченко добавил, что БелИРО узнает у управления образования, как методичка попала в детский сад.

Вместе с тем ректор добавил, что детям необходимо рассказывать в доступной форме о правилах безопасности. «Блокнот» обещают доработать. Помогут в этом в том числе психологи, силовики и сотрудники образовательной сферы — им уже направили материалы для получения рецензии.

 

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Детсад#Раскраска#Мины#БелИРО
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