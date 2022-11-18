«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»

Вместе с тем в самом БелИРО «Газете.ру» заявили, что «Блокнот безопасности дошкольника» не должен был использоваться в детсаду. Как отметил ректор института Михаил Шейченко, издание пока «сырое» и только проходит стадию критики и рецензии. По его словам, в образовательный процесс «Блокнот» ещё не запускали. Шейченко добавил, что БелИРО узнает у управления образования, как методичка попала в детский сад.