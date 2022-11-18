Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел

Сегодня, 12:04
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В двух домах выбило окна, повреждена линия электропередачи. Продолжается подомовой обход. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

18 ноября Шебекинский горокруг попал под миномётный обстрел — удар на себя приняло приграничное село. В двух дома выбиты окна. Повреждения получила линия электропередачи.

Пострадавших нет. Подомовой обход продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На месте работают оперативные и аварийные службы.

В последние дни ВСУ активно обстреливают Шебекино. 15 ноября в результате обстрела погибли три человека, ещё двое пострадали. 17 ноября город обстреляли из «Града» — снаряд попал в жилой дом. Ранена 15-летняя девушка, её госпитализировали в тяжёлом состоянии и продолжат лечить в Москве.

Пострадавшую при обстреле Шебекино девочку продолжат лечить в Москве
Узнать подробнее
Читайте также:
Владимир Жданов рассказал, почему при обстреле Шебекино не включили сиренуВ соцсетях распространяется фейк о большем количестве погибших при обстреле ШебекиноТяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Окна#Лэп#Инна Рогова
Подпишитесь
Куда уходят деньги: какие компании в Белгородской области «прописаны» за границей
Сегодня, 10:37
Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки
Сегодня, 11:35
«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»
Сегодня, 12:29
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Сегодня, 14:26
За пять лет в Белгорблагоустройстве сменилось 10 руководителей
Сегодня, 14:19