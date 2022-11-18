Приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел

В последние дни ВСУ активно обстреливают Шебекино. 15 ноября в результате обстрела погибли три человека, ещё двое пострадали. 17 ноября город обстреляли из «Града» — снаряд попал в жилой дом. Ранена 15-летняя девушка, её госпитализировали в тяжёлом состоянии и продолжат лечить в Москве.