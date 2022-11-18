Приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел

18 ноября Шебекинский горокруг попал под миномётный обстрел — удар на себя приняло приграничное село. В двух дома выбиты окна. Повреждения получила линия электропередачи.
Пострадавших нет. Подомовой обход продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На месте работают оперативные и аварийные службы.
В последние дни ВСУ активно обстреливают Шебекино. 15 ноября в результате обстрела погибли три человека, ещё двое пострадали. 17 ноября город обстреляли из «Града» — снаряд попал в жилой дом. Ранена 15-летняя девушка, её госпитализировали в тяжёлом состоянии и продолжат лечить в Москве.