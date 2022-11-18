Питерскую компанию «Эфко-Каскад» решили исключить из госреестра

Отметим, что по запросу ООО «Координирующий распределительный центр „Эфко-Каскад“» в ЕГРЮЛ можно найти восемь компаний, в том числе зарегистрированных в Москве, Сочи и Белгороде. Судя по выпискам, недостоверные сведения обнаружили у семи компаний. Нарушений не выявлено только в алекесеевском ООО «Координирующий распределительный центр „Эфко-Каскад“», зарегистрированном в регионе с 2004 года.