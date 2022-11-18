Питерскую компанию «Эфко-Каскад» решили исключить из госреестра

Из госреестра планируют исключить ООО «КРЦ „Эфко-Каскад“». Причина — наличие в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о юрлице, в отношении которого внесена запись о недостоверности.
Речь идёт о питерской компании. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Координирующий распределительный центр „Эфко-Каскад“» зарегистрировано в июле 2021 года в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности компании указана оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами. Гендиректором центра является Дмитрий Морозов. Он же указан как владелец компании.
Недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ признали данные об адресе местонахождения (муниципальный округ Лиговка-Ямская, ул Черняховского, 39г, оф. 7), владельце и гендиректоре.
Отметим, что по запросу ООО «Координирующий распределительный центр „Эфко-Каскад“» в ЕГРЮЛ можно найти восемь компаний, в том числе зарегистрированных в Москве, Сочи и Белгороде. Судя по выпискам, недостоверные сведения обнаружили у семи компаний. Нарушений не выявлено только в алекесеевском ООО «Координирующий распределительный центр „Эфко-Каскад“», зарегистрированном в регионе с 2004 года.