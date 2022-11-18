Оповещать об опасности в Старом Осколе будут голосом

В случае тревоги сигнал услышат и жители отдалённых жилых кварталов.
Градоуправленец успокоил Светлану Иванову, которая спросила главу территории о способе информирования населения в частных секторах в случае опасности.
Все девять точек мы сделали в этом году, дополнительно к существующим. Систему проверяем на исправность периодически.
Андрей Чесноков
В Старооскольском округе регулярно проверяют систему на исправность. Тестовый запуск сирены проводят в режиме «Речь» с передачей сигнала «Техническая проверка».
Напомним, органы исполнительной власти наделены полномочиями по реконструкции систем управления гражданской обороной и оповещения населения.