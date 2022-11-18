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Оповещать об опасности в Старом Осколе будут голосом

Вчера, 14:12
Фото: https://pxhere.com/
Старооскольский округ Белгородской области закупил, установил и протестировал девять точек муниципальной системы оповещения, которые работают по-новому.

В случае тревоги сигнал услышат и жители отдалённых жилых кварталов.
Градоуправленец успокоил Светлану Иванову, которая спросила главу территории о способе информирования населения в частных секторах в случае опасности.

Все девять точек мы сделали в этом году, дополнительно к существующим. Систему проверяем на исправность периодически.
Андрей Чесноков

В Старооскольском округе регулярно проверяют систему на исправность. Тестовый запуск сирены проводят в режиме «Речь» с передачей сигнала «Техническая проверка».

Напомним, органы исполнительной власти наделены полномочиями по реконструкции  систем управления гражданской обороной и оповещения населения.

#Татьяна Панарина#Общество#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Оповещение#Система оповещения
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