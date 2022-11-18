«Они такие же дети»: почему белгородцы против соседства с детьми-сиротами

В прошлом году жители улицы Южной в Белгороде записали видеообращение, в котором просили не строить рядом с ними дома для детей-сирот. Местные жители заявили, что выбранный для строительства участок не предназначен для благоустроенного жилья, так как в микрорайоне проходит высоковольтная линия, нет дороги, транспорта, централизованной канализации, детского сада, больницы и магазинов.