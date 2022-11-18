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«Они такие же дети»: почему белгородцы против соседства с детьми-сиротами

Сегодня, 09:49
Фото: 1MI

Эксперт рассказал, почему белгородцы против соседства с детьми-сиротами

Часто в Белгородской области наблюдаются случаи, когда жители региона выступают против строительства жилья для детей-сирот в их районах. Журналист «Бел.Ру» поговорила с экспертом и выяснила, как происходит социализация сирот, и почему у людей зачастую возникает негативное отношение к таким детям.

Как происходит социализация детей-сирот

Специалист по работе с семьёй МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Белгородского района Валерий Гончаров занимается постинтернатным сопровождением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — эти дети воспитывались в государственных учреждениях, приёмных или опекунских семьях.

Специалисты сопровождают сирот в обширном спектре вопросов, начиная от того, какую мебель купить в квартиру, как пользоваться газовой плитой и из чего готовить есть, заканчивая вызовом мастеров — электриков и сантехников: «Пройдёт год-два, они станут самостоятельными, но до этого момента мы обязаны помочь им в социализации».

По словам Валерия Гончарова, «Комплексный центр социального обслуживания населения» также проводит огромное количество культурных и спортивных мероприятий для детей-сирот. В планах — обеспечить всех детей «Пушкинскими картами»: «Мы даём им то, что они, возможно, никогда не видели».

Почему люди с опаской относятся к детям-сиротам

Со случаями агрессии по отношению к детям-сиротам Валерий Гончаров не сталкивался. Так, в селе Беловское, где специалист занимается сопровождением детей-сирот, таких случаев стараются не допускать, все люди живут дружно.

Это такие же дети, как и все остальные дети. Если кто-то из граждан считает, что сироты чем-то хуже, они глубоко ошибаются. Из 117 детей-сирот, которые сейчас проживают в селе Беловское, пять мальчиков находятся в зоне СВО, основная масса сирот трудоустроена, стремятся к самостоятельности, создают семьи. Из этих 117 человек могут встретиться только пятеро, с которыми есть небольшие проблемы. Если взять статистику детей, которые воспитываются в обычных семьях, из 100 человек там будет гораздо больше детей с проблемами.
Валерий Гончаров

Что касается негативного отношения к детям-сиротам, то это вопрос психологии, отмечает эксперт. Многие люди смещают акцент, думая, что ребёнок плохой, если воспитывался в интернате.

Я глубоко убеждён в том, что, когда у своего ребёнка есть какие-то проблемы, то кто-то обязательно должен быть хуже. Сиротам необходимо помогать, относиться к ним, как к своим — это периодически у нас отсутствует. Есть психологическая проблема с ассоциацией.
Валерий Гончаров

Сколько в 2023 году построят домов для детей-сирот

Как сообщили «Бел.Ру» в администрации Белгородского района в официальном ответе на запрос редакции, в 2022 году в селе Беловское было закуплено 25 домов для детей-сирот. Также в ответе сообщили, что проблем с выделением земельных участков для строительства домов для сирот не наблюдается.

Кроме того, в администрации подчеркнули, что в 2021 и 2022 годах от жителей района не поступало жалоб на строительство вблизи их участков домов для детей-сирот.

Отметим, что в 2023 году в Белгородском районе для сирот планируют приобрести 21 жилое помещение. Основными критериями при выборе местоположения земельных участков являются: интегрированность в существующую застройку, близость к городу, наличие коммуникаций.

Проблемы прошлых лет

В прошлом году жители улицы Южной в Белгороде записали видеообращение, в котором просили не строить рядом с ними дома для детей-сирот. Местные жители заявили, что выбранный для строительства участок не предназначен для благоустроенного жилья, так как в микрорайоне проходит высоковольтная линия, нет дороги, транспорта, централизованной канализации, детского сада, больницы и магазинов.

Ранее скандал из-за строительства домов для детей-сирот разразился в микрорайоне Юго-Западный-1. Тогда жителям не понравилось, что мэрия решила отдать под строительство жилья земельный участок, на месте которого должна была появиться амбулатория.

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Экс-мэр Белгорода Юрий Галдун в мае прошлого года во время иллюстрации проекта строительства жилья для сирот просил белгородцев не возмущаться по поводу такого соседства и поддерживать ребят.

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Сирота#Дома для детей-сирот#Строительство#Алина Харина
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