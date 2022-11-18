Официально не трудоустроенный белгородец получил травмы позвоночника на работе

В Губкинском горокруге прокурор через суд требует соблюсти права местного жителя, пострадавшего на производстве. С мужчиной трудовой договор не заключали.
Ранее прокуратура проверила ООО «Орион» в связи с поступившей от губкинца жалобой. Обнаружились нарушения трудового законодательства и охраны труда.
В мае 2022 года директор компании разрешил потерпевшему работать в качестве оператора дробильной установки, перерабатывающей щебень. При этом с работником не заключали трудовой договор. Во время работы он получил серьёзные травмы позвоночника, теперь мужчина лежит в больнице.
Городской прокурор обратился в суд и потребовал установить факт трудовых отношений губкинца и организации, а также провести расследование несчастного случая. Требования удовлетворили полностью.