Новые обстрелы и очередные назначения: чем запомнится пятница белгородцам

Новый начальник и в региональном управлении Росреестра. Им официально стал Александр Масич. С сентября он исполнял обязанности руководителя. Александр Масич — уроженец Ставропольского края, там же он проработал 11 лет в региональном подразделении Росреестра. В Белгородской области Масич работает с июля 2020 года.