Новые обстрелы и очередные назначения: чем запомнится пятница белгородцам

18 ноября приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел. Повреждена ЛЭП, в двух домах выбиты окна. Обошлось без пострадавших, рассказал Вячеслав Гладков.
Спустя время губернатор сообщил об ещё одном обстреле — в селе Устинка Белгородского района. Погиб 80-летний мужчина: он был во дворе, когда прилетели снаряды. Пострадало четыре дома.
В МБУ «Управление Белгорблагоустройство» вновь произошла смена начальства. Обязанности гендиректора учреждения теперь исполняет Евгений Жигалов. Он работает в Белгорблагоустройстве с 2008 года. За это время прошёл карьерный путь от рабочего до замгендиректора по благоустройству.
В свою очередь должность руководителя по собственному желанию покинул Максим Арабинский. Гендиректором БГБ он был с октября 2021 года. Всего же с 2017 года в Белгорблагоустройстве сменилось десять руководителей.
Новый начальник и в региональном управлении Росреестра. Им официально стал Александр Масич. С сентября он исполнял обязанности руководителя. Александр Масич — уроженец Ставропольского края, там же он проработал 11 лет в региональном подразделении Росреестра. В Белгородской области Масич работает с июля 2020 года.
Именно столько предприятий, которыми полностью или частично владеют офшорные организации, насчитали в Белгородской области. Среди них — «Белгранкорм-холдинг», ГК «Агро-Белогорье», «Лебединская усадьба» и другие. Как изменились их дела за прошедший год, узнали журналисты «Бел.Ру».