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Новые обстрелы и очередные назначения: чем запомнится пятница белгородцам

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
Под обстрел вновь попали Шебекинский горокруг и Белгородский район — есть погибший. В Белгорблагоустройстве и Росреестре по региону — новое начальство, а журналисты «Бел.Ру» тем временем изучили, как обстоят дела у региональных компаний с офшорной пропиской.

Ещё один погибший при обстреле

18 ноября приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел. Повреждена ЛЭП, в двух домах выбиты окна. Обошлось без пострадавших, рассказал Вячеслав Гладков.

Спустя время губернатор сообщил об ещё одном обстреле — в селе Устинка Белгородского района. Погиб 80-летний мужчина: он был во дворе, когда прилетели снаряды. Пострадало четыре дома.

Приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел
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Назначения в Белгорблагоустройстве и Росреестре

В МБУ «Управление Белгорблагоустройство» вновь произошла смена начальства. Обязанности гендиректора учреждения теперь исполняет Евгений Жигалов. Он работает в Белгорблагоустройстве с 2008 года. За это время прошёл карьерный путь от рабочего до замгендиректора по благоустройству.

В свою очередь должность руководителя по собственному желанию покинул Максим Арабинский. Гендиректором БГБ он был с октября 2021 года. Всего же с 2017 года в Белгорблагоустройстве сменилось десять руководителей.

Новый начальник и в региональном управлении Росреестра. Им официально стал Александр Масич. С сентября он исполнял обязанности руководителя. Александр Масич — уроженец Ставропольского края, там же он проработал 11 лет в региональном подразделении Росреестра. В Белгородской области Масич работает с июля 2020 года.

За пять лет в Белгорблагоустройстве сменилось 10 руководителей
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227 компаний с офшорной пропиской

Именно столько предприятий, которыми полностью или частично владеют офшорные организации, насчитали в Белгородской области. Среди них — «Белгранкорм-холдинг», ГК «Агро-Белогорье», «Лебединская усадьба» и другие. Как изменились их дела за прошедший год, узнали журналисты «Бел.Ру».

Куда уходят деньги: какие компании в Белгородской области «прописаны» за границей
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