Новогодняя ёлка в Белгороде: какой она будет и когда её установят

Установку главной городской ёлки на Соборной площади начали 10 ноября. Но уже к вечеру все приготовления неожиданно свернули. В правительстве «Бел.Ру» тогда ответили, что монтаж начнётся на следующей неделе. Однако уже 11 ноября рабочие вновь приступили к установке.
Дерево планируют смонтировать к 1 декабря. Отметим, что, как правило, ёлку на Соборной площади начинают разбирать примерно в двадцатых числах января.
Этой зимой белгородцев будет радовать та же ёлка, что и красовалась на Соборной площади в прошлом году. Её высота составляет 30 метров, а диаметр — девять метров. В начале 2022 года белгородская ёлка заняла 11-е место в рейтинге самых высоких новогодних деревьев.
Напомним, что ёлку привезли из Санкт-Петербурга. Обошлась она в 18,5 млн рублей. В зимнем сезоне 2021/2022 белгородскую ёлку признали самым дорогим деревом (без учёта Москвы).
В прошлом году ёлку украсили светодиодной гирляндой-нитью и шарами, а на макушке была снежинка с шаром внутри. Кроме главного дерева, на Соборной площади устанавливали ёлочки меньшего размера высотой от 1,8 до 2,3 метра. Будут ли они в этом году, неизвестно.
О дате открытия главной новогодней ёлки Белгорода не сообщалось. Возможно, это будет скромное мероприятие, без прошлогоднего размаха.
В 2021 году ёлку официально открыли 11 декабря. Тогда Дед Мороз прилетел в Белгород на вертолёте, а после добирался до Соборной площади на оленьей упряжке. Огни на ёлке включили под залпы салюта, а после церемония продолжилась концертом.
В октябре губернатор Вячеслав Гладков заявил, что не знает, будут ли устанавливать главную ёлку Белгорода. Однако если в этом случае были сомнения, но от дорогостоящего ледового катка в этом сезоне с уверенностью отказались.
Многие белгородцы согласились, что в этом году ёлку устанавливать не нужно. Они посчитали, что сэкономленные деньги направят на помощь военнослужащим, но их быстро разочаровали: в случае отказа средства, скорее, направили бы на погашение дефицита бюджета.
Другие же горожане просили не отказываться от ёлки. Белгородка даже предложила установить «народное дерево».