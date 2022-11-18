Новогодняя ёлка в Белгороде: какой она будет и когда её установят

В прошлом году ёлку украсили светодиодной гирляндой-нитью и шарами, а на макушке была снежинка с шаром внутри. Кроме главного дерева, на Соборной площади устанавливали ёлочки меньшего размера высотой от 1,8 до 2,3 метра. Будут ли они в этом году, неизвестно.