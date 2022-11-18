«Мусорные войны. Продолжение»: белгородский «Экотранс» может стать банкротом

Кредитор ООО «Автогарант+» собирается подавать в суд, чтобы белгородский «Экотранс» признали банкротом. Сумма задолженности пока не сообщается.
«Автогарант+» зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Организацией с 29 июня текущего года руководит Денис Глотов. Компания занимается розничной торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
Сам «Экотранс» успел задолжать своим работникам 5,5 млн рублей. Зарплату не получили 179 сотрудников. Причём такая ситуация у компании случалась неоднократно.
Также организация требовала с белгородского ЦЭБа 222 млн рублей. Регоператор пытался оспорить долги через суд, но безрезультатно.