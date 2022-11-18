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«Мусорные войны. Продолжение»: белгородский «Экотранс» может стать банкротом

Вчера, 14:43
Фото: Bel.ru
Признать организацию несостоятельной потребует кредитор — ООО «Автогарант+», следует из данных сайта «Федресурс».

Кредитор ООО «Автогарант+» собирается подавать в суд, чтобы белгородский «Экотранс» признали банкротом. Сумма задолженности пока не сообщается.

«Автогарант+» зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Организацией с 29 июня текущего года руководит Денис Глотов. Компания занимается розничной торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Сам «Экотранс» успел задолжать своим работникам 5,5 млн рублей. Зарплату не получили 179 сотрудников. Причём такая ситуация у компании случалась неоднократно.

Также организация требовала с белгородского ЦЭБа 222 млн рублей. Регоператор пытался оспорить долги через суд, но безрезультатно. 

 

Белгородский ЦЭБ не смог обжаловать долг перед «Экотрансом» в 222 млн рублей
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#Наталья Корявых#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Экотранс#Арбитражный суд#Банкротство
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