Куда уходят деньги: какие компании в Белгородской области «прописаны» за границей

Тем более, что часть зарубежных компаний находятся теперь в недружественных странах (Украина, Кипр, Австрия, Великобритания, Германия), которые ввели санкции в отношении России. Так, российским банкам заблокировали доступ к международной платёжной системе SWIFT, а их зарубежные активы заморозили. Также многие страны запретили своим инвесторам торговать российскими государственными облигациями и вкладывать деньги в российскую экономику. Но станут ли заграничные предприятия отказываться от дойных коров, которые находятся в Белгородской области? Также остаётся только гадать, как поведут себя региональные предприятия, зная, что вырученные средства не просто пополняют кошельки иностранцев, но и могут быть направлены на посильную поддержку ВСУ.