Куда уходят деньги: какие компании в Белгородской области «прописаны» за границей

Журналисты «Бел.Ру» изучили настоящих владельцев компаний, которые работают на территории Белгородской области, и узнали, в какие зарубежные страны отправляется их прибыль.
Предприятие работает в Ракитянском районе с 2005 года и занимается деятельностью по управлению холдинг-компаниями. Руководитель — Александр Котяш. По итогам 2020 года компания отчиталась о выручке в сумме 418 млн рублей. Чистая прибыль составила 1,7 млрд рублей. За 2021 года выручка предприятия составила 416 млн рублей, а чистая прибыль — 2,6 млрд рублей. Денежный поток — 1,2 млрд рублей. Как и год назад, «Белгранкорм-холдинг» принадлежит компании Lorell Limited.
Она работает с 12 марта 2008 года в городе Лимассол на южном побережье Кипра. В 2018 году выручка составила 300 млн рублей. Руководители — Cypcosecretarial Limited. Менеджмент: Militsa Symeou, Екатерина Орлова, Александр Ковалёв, Theodora Kaskani, Georgios Filippou, Александр Орлов и Maria Markou. В группу Lorell Limited входит ещё 18 предприятий.
Часть белгородского агрохолдинга ГК «Агро-Белогорье», несмотря на запутанные схемы владения, также принадлежит компании из Кипра — Ros Agro PLC. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцами ГК «Агро-Белогорье» является депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов, его верная соратница Лариса Ковалёва и группа компаний «Русагро», которой, в свою очередь, владеет кипрская компания Ros Agro PLC.
По итогам 2020 года выручка от продажи ГК «Агро-Белогорье» достигла 344 млн рублей, а по итогам 2021 года она выросла до 449 млн рублей. Что касается чистой прибыли, за 2020 год цифра составляла 17 млн рублей, а за 2021 год возросла до 6 млрд рублей.
Владельцы воздушных врат в областном центре остались прежними. Белгородский аэропорт принадлежит фирме из Москвы ««Новапорт Инвест». Она зарегистрирована в 2016 году. В 2020 году предприятие отчиталось об убытке в сумме 410 млн рублей. Головная компания расположена на Кипре — T.S. Trans Siberia co Limited.
Что касается белгородского аэропорта, по итогам 2021 года выручка от продажи составила 550 млн рублей, а убыток достиг 12 млн рублей.
Ещё одно предприятие с заграничной пропиской — «Лебединская усадьба». Компания работает в Губкине с 2012 года и занимается производством соковой продукции из фруктов и овощей. Руководитель — Вадим Запевалов. Головная компания под названием Döhler Group SE находится в Германии. Судя по официальному сайту зарубежного предприятия, фирма занимается разработкой инновационных решений в области продуктов питания и напитков.
Что касается финансовых показателей «Лебединской усадьбы», по итогам 2021 года выручка от продажи составила 2,6 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 71 млн рублей. По информации аналитиков «СПАРК-Интерфакс», у компании прослеживается увеличение выручки на 42,09%, а оборотные активы показывают рост на 23,13%.
С австрийскими покровителями в Белгородском районе работает предприятие «БИО Полимер». Компания зарегистрирована в 2010 году в Разумном и занимается производством нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды. Руководитель — Александр Банный, а головная компания, BHR GmbH, находится в Австрии.
По итогам 2021 года выручка от продажи белгородского предприятия составила 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 45,3 млн рублей. При этом аналитики отметили, что у компании наблюдается увеличение чистой нормы прибыли на 61,21%, а также прослеживается увеличение рентабельности продаж на 45,77%.
Центр технической поддержки «КМА-Белаз» работает в Губкине с 1992 года и занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Руководитель — Андрей Фёдоров. Головная компания расположена в Беларуси — «Белаз-Сервис». За 2021 год белгородское предприятие отчиталось о выручке в размере 2,1 млрд рублей, о чистой прибыли в сумме 74 млн рублей. Эксперты отметили, что выручка компании увеличилась на 142,2%, а рост нормы чистой прибыли составил 129,05%.
Предприятие «Генетика Пик», которое занимается оптовой торговлей живыми животными, работает в Белгороде с 2006 года. Руководитель — Кин Джон Филип. При этом головная компания, Genus PLC, находится в Великобритании и занимается производством генетически превосходных племенных животных.
У компании из Белгорода за 2021 год выручка от продаж достигла 880 млн рублей, а чистая прибыль составила 173 млн рублей.
По данным аналитиков, чистая норма прибыли предприятия превышает среднеотраслевое значение на 1341,61%. А рентабельность продаж превышает среднеотраслевой уровень на 1193,23%.
Компания работает в Белгородском районе с 2006 года и занимается оптовой торговлей инструментами. Руководитель — Татьяна Тищенко. А головная компания под названием Тов «Дi-Стар» расположена в Полтаве (Украина).
За 2021 года выручка от продажи составила 823 млн рублей, а чистая прибыль достигла 30 млн рублей. Эксперты отметили повышение чистой нормы прибыли на 66,22% и увеличение выручки на 38,3%. Также рост на 84,79% показывают оборотные активы.
Анализируя показатели работы офшорных предприятий в Белгородской области по итогам 2020 и 2021 годов, можно сделать вывод, что подавляющее большинство из них чувствовало себя великолепно, выдавая рекордные показатели выручки и рентабельности. Посмотрим, как скажется на их эффективности работа в условиях специальной военной операции, когда большинство европейских стран ввели санкции в отношении России и большинство предприятий испытывают большие трудности с поставками и логистикой, а многие зарубежные компании ушли с российского рынка. Наверняка картина уже не будет столь радужной.
Тем более, что часть зарубежных компаний находятся теперь в недружественных странах (Украина, Кипр, Австрия, Великобритания, Германия), которые ввели санкции в отношении России. Так, российским банкам заблокировали доступ к международной платёжной системе SWIFT, а их зарубежные активы заморозили. Также многие страны запретили своим инвесторам торговать российскими государственными облигациями и вкладывать деньги в российскую экономику. Но станут ли заграничные предприятия отказываться от дойных коров, которые находятся в Белгородской области? Также остаётся только гадать, как поведут себя региональные предприятия, зная, что вырученные средства не просто пополняют кошельки иностранцев, но и могут быть направлены на посильную поддержку ВСУ.