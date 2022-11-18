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Кто получит первый почётный знак «Доброволец Белгородчины»?

Сегодня, 05:28
Фото: 1MI

Почётный знак «Доброволец Белгородчины» вручат впервые в регионе

В этом году на фоне спецоперации добровольческое движение в Белгородской области приобрело особый размах. Ряды волонтёров пополняют люди самых разных возрастов и профессий, в связи с чем решено учредить почётный знак, который бы отметил заслуги самых достойных из них, рассказали в правительстве.

Волонтёры в Белгородской области работают с беженцами и вынужденными переселенцами, помогают родственникам мобилизованных, военным, участвующим в спецоперации. От жителей региона ждут предложений, кто из добровольцев достоин почётной награды «Доброволец Белгородчины». 

На знак могут претендовать как граждане, так и организации. При выборе лучших из лучших будут учитывать вклад в обеспечение социально незащищенных слоёв населения, охрану окружающей среды, сохранение культурного наследия, патриотическое воспитание, развитие спорта и медицины и достижения в других сферах. Отдельная номинация предусмотрена для «серебряных волонтёров» – добровольцев преклонного возраста. 

Заявку на награждение лучших волонтёров может подать любой белгородец. Для этого нужно ходатайство о награждении, подписанное представителем органов власти или руководителем общественного объединения, документы, подтверждающие социальную активность претендента на награду, а также согласие на обработку персональных данных. 

С подробностями можно ознакомиться на сайте министерства по делам молодёжи Белгородской области. Документы принимаются до 25 ноября по электронной почте [email protected]

 

#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Волонтёры#Волонтер#Волонтёр#Доброволец
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