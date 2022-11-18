Кто получит первый почётный знак «Доброволец Белгородчины»?

Волонтёры в Белгородской области работают с беженцами и вынужденными переселенцами, помогают родственникам мобилизованных, военным, участвующим в спецоперации. От жителей региона ждут предложений, кто из добровольцев достоин почётной награды «Доброволец Белгородчины».
На знак могут претендовать как граждане, так и организации. При выборе лучших из лучших будут учитывать вклад в обеспечение социально незащищенных слоёв населения, охрану окружающей среды, сохранение культурного наследия, патриотическое воспитание, развитие спорта и медицины и достижения в других сферах. Отдельная номинация предусмотрена для «серебряных волонтёров» – добровольцев преклонного возраста.
Заявку на награждение лучших волонтёров может подать любой белгородец. Для этого нужно ходатайство о награждении, подписанное представителем органов власти или руководителем общественного объединения, документы, подтверждающие социальную активность претендента на награду, а также согласие на обработку персональных данных.
С подробностями можно ознакомиться на сайте министерства по делам молодёжи Белгородской области. Документы принимаются до 25 ноября по электронной почте [email protected]