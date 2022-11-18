Кто получит первый почётный знак «Доброволец Белгородчины»?

Почётный знак «Доброволец Белгородчины» вручат впервые в регионе

В этом году на фоне спецоперации добровольческое движение в Белгородской области приобрело особый размах. Ряды волонтёров пополняют люди самых разных возрастов и профессий, в связи с чем решено учредить почётный знак, который бы отметил заслуги самых достойных из них, рассказали в правительстве.

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