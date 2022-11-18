Иск мобилизованного белгородца не стали рассматривать в суде

Мобилизованный белгородец подал в суд в связи с неправомерностью призыва. Аналогичные иски поступили в ряд других судов Черноземья. Ни один из них не удовлетворили.
Как пишет издание, в суды по этому вопросу обратились порядка 30 призванных в рамках частичной мобилизации. Житель Белгорода направил иск в октябре, но Свердловский райсуд даже не стал его рассматривать, ссылаясь на «возбуждение производства с нарушением требований».
Воронежцы подали целых 18 подобных заявлений. В Курской области в суд обратились двое мобилизованных, в Тамбовской — четверо. В Липецкой области исков не обнаружили. В Орле зафиксировали один случай. Военнослужащий жаловался на здоровье и сообщал, что ему нужно ухаживать за бабушкой и дедушкой.
Ранее сообщалось, что в Белгородскую область вернули 111 человек, которых мобилизовали ошибочно. В ноябре 34 ошибочно мобилизованных белгородца отдали обратно выплаты в 100 тыс. рублей.