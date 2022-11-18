Иск мобилизованного белгородца не стали рассматривать в суде

Воронежцы подали целых 18 подобных заявлений. В Курской области в суд обратились двое мобилизованных, в Тамбовской — четверо. В Липецкой области исков не обнаружили. В Орле зафиксировали один случай. Военнослужащий жаловался на здоровье и сообщал, что ему нужно ухаживать за бабушкой и дедушкой.