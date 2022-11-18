Готовность к зиме в Старом Осколе дала сбой?

Слабые места назвали горожане во время прямого общения в соцсети. Мамы с колясками пожаловались Чеснокову на плохую расчистку пешеходных дорожек внутри кварталов, а водители — на небольшие заторы на объездной дороге.
Глава округа сообщил, что с управляющими компаниями уже провели беседу и убирать пешеходную часть внутри жилых микрорайонов будут качественнее. Градоуправленец рассказал, что снег на магистралях Старооскольского округа чистят три ведомства — городское коммунальное предприятие, «Белдорстрой» и Центр обслуживания сельских территорий. За каждым закреплены свои участки. В случае метели к имеющимся машинам предприятия выпускают в рейс дополнительные.
К этой зиме в Старооскольском округе заготовили 16 тысяч тонн песко-соляной смеси. После того, как порцию смеси разбрасывают по дороге и она начинает работать, проходят комплексные машины, тракторы с щётками и расчищают. Идём от крупных магистралей к тем, у которых меньше трафик.
Андрей Чесноков
Земляков градоуправленец попросил не мешать уборке снега и убирать транспорт с проезжей части. А тем, кто ещё не «переобулся», спешно сменить летние шины на зимний вариант.