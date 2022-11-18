Готовность к зиме в Старом Осколе дала сбой?

Глава округа сообщил, что с управляющими компаниями уже провели беседу и убирать пешеходную часть внутри жилых микрорайонов будут качественнее. Градоуправленец рассказал, что снег на магистралях Старооскольского округа чистят три ведомства — городское коммунальное предприятие, «Белдорстрой» и Центр обслуживания сельских территорий. За каждым закреплены свои участки. В случае метели к имеющимся машинам предприятия выпускают в рейс дополнительные.