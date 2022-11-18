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Готовность к зиме в Старом Осколе дала сбой?

Вчера, 14:27
Фото: 1MI

Жители Старого Оскола пожаловались на нерасчищенные дороги после первого снега

Зима задала новый тон общению с главой Старооскольского округа Белгородской области. Хоть и сообщал Андрей Чесноков в конце октября об усилении автопарка коммунальщиков новой техникой, первый большой снег выявил недочёты в уборке улиц.

Слабые места назвали горожане во время прямого общения в соцсети. Мамы с колясками пожаловались Чеснокову на плохую расчистку пешеходных дорожек внутри кварталов, а водители — на небольшие заторы на объездной дороге.

Глава округа сообщил, что с управляющими компаниями уже провели беседу и убирать  пешеходную часть внутри жилых микрорайонов будут качественнее. Градоуправленец  рассказал, что снег на магистралях Старооскольского округа чистят три ведомства —  городское коммунальное предприятие, «Белдорстрой» и Центр обслуживания сельских территорий. За каждым закреплены свои участки. В случае метели к имеющимся  машинам предприятия выпускают в рейс дополнительные.

К этой зиме в Старооскольском округе заготовили 16 тысяч тонн песко-соляной смеси. После того, как порцию смеси разбрасывают по дороге и она начинает работать, проходят комплексные машины, тракторы с щётками и расчищают. Идём от крупных магистралей к тем, у которых меньше трафик.
Андрей Чесноков

Земляков градоуправленец попросил не мешать уборке снега и убирать транспорт с проезжей части. А тем, кто ещё не «переобулся», спешно сменить летние шины на зимний вариант.

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#Татьяна Панарина#Город#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Снег
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