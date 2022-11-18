Глава Старого Оскола попросил не устраивать «бытовых» салютов

Глава Старого Оскола Белгородской области Андрей Чесноков вернул именинника в реальность, напомнив про «жёлтый» уровень опасности в регионе и необходимость согласования использования пиротехники с Министерством обороны РФ.
Во время прямого эфира житель округа Михаил поделился новостью о своём юбилее и спросил, может ли он по данному поводу затеять салют в частном секторе, где живёт?
Об огненном шоу подписчик планировал предупредить соседей через паблики соцсетей. Градоуправленец пояснил порядок и отговорил от действий, нарушающих закон.
У нас действует «жёлтый» уровень террористической опасности. Существует запрет на запуск фейерверков, салютов. Ваш случай не является исключением. Все подобного рода вещи должны обязательно проходить согласование со структурами Минобороны.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского горокруга
Напомним, в начале ноября подобное самовольство в Белгороде завершилось административным протоколом для родственников мальчика, который устроил в салют в честь своего дня рождения.