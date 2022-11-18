Глава Старого Оскола попросил не устраивать «бытовых» салютов

Во время прямого эфира житель округа Михаил поделился новостью о своём юбилее и спросил, может ли он по данному поводу затеять салют в частном секторе, где живёт?

Об огненном шоу подписчик планировал предупредить соседей через паблики соцсетей. Градоуправленец пояснил порядок и отговорил от действий, нарушающих закон.