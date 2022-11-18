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Гладков не смог ответить на главный вопрос вывезенных жителей Журавлёвки и Нехотеевки

Сегодня, 10:41
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Гладков встретился с живущими в гостинице жителями приграничья

Обсуждали вопросы трудоустройства, помощи пострадавшим фермерским хозяйствам. Как отметил губернатор, он не может ответить, когда людям разрешат вернуться в свои дома. Строители пока не могут зайти на территорию из-за постоянных обстрелов.

17 ноября губернатор Вячеслав Гладков встретился с жителями Журавлёвки и Нехотеевки. Из-за постоянных обстрелов территорий их временно переселили в одну из гостиниц Белгорода.

Глава региона отметил, что обсуждает все возможности помощи переселенцам на федеральном уровне, однако процесс сложный. В то же время губернатор всё ещё не может ответить, когда белгородцы смогут вернуться домой.

Нет и окончательного решения по пострадавшему жилью. В связи с постоянными обстрелами данных населённых пунктов зайти строителям с восстановительными работами невозможно. Так же, как и невозможно подключить их к системе отопления.
Вячеслав Гладков
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородцы в свою очередь спрашивали о трудоустройстве, задолженности по налогам, о помощи пострадавших фермерским хозяйствам. Гладков ответил, что обратившимся постараются помочь.

Вопросы о жилье уже не в первый раз задают губернатору. Вячеслав Гладков согласился, что жить в казённых стенах долго тяжело, но отметил, что вопросы безопасности в этом случае — превыше всего.

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Журавлёвка#Нехотеевка#Вячеслав Гладков#Приграничье#Встреча#Жилье
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