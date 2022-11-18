Гладков не смог ответить на главный вопрос вывезенных жителей Журавлёвки и Нехотеевки

17 ноября губернатор Вячеслав Гладков встретился с жителями Журавлёвки и Нехотеевки. Из-за постоянных обстрелов территорий их временно переселили в одну из гостиниц Белгорода.
Глава региона отметил, что обсуждает все возможности помощи переселенцам на федеральном уровне, однако процесс сложный. В то же время губернатор всё ещё не может ответить, когда белгородцы смогут вернуться домой.
Нет и окончательного решения по пострадавшему жилью. В связи с постоянными обстрелами данных населённых пунктов зайти строителям с восстановительными работами невозможно. Так же, как и невозможно подключить их к системе отопления.
Вячеслав Гладков
Белгородцы в свою очередь спрашивали о трудоустройстве, задолженности по налогам, о помощи пострадавших фермерским хозяйствам. Гладков ответил, что обратившимся постараются помочь.
Вопросы о жилье уже не в первый раз задают губернатору. Вячеслав Гладков согласился, что жить в казённых стенах долго тяжело, но отметил, что вопросы безопасности в этом случае — превыше всего.