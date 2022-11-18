ФИОП: у курсов по матмоделированию материалов есть большие перспективы

«Я верю в то, что мы будем получать водород на мембранах и уйдем от дорогого разложения через электричество», — поделилась своими предположениями Полковникова. Она подчеркнула особую важность материаловедения, так как сейчас появляется все больше сверхпрочных и сверхлегких материалов.