ФИОП: у курсов по матмоделированию материалов есть большие перспективы

Российская Федерация занимает третье место в рейтинге среди пятнадцати государств с самым большим количеством научных публикаций о материаловедении. В то же время аналитики отмечают самый низкий показатель их соотношения к патентам в нашей стране. Также известно, что результаты научных изысканий в данной области по минимуму используются в коммерческих целях, передают newsnn.ru.
При поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) состоялся интенсив на тему «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров». На мероприятии в университете «Сириус» встретились представители тридцати вузов и научных учреждений.
На протяжении пяти дней участники интенсива расширяли свои компетенции в сфере информатики материалов, узнавали об экономических преимуществах математического моделирования, знакомились с трендами и требованиями бизнеса к образованию. Программа мероприятия также предполагала возможность пообщаться с экспертами, обменяться опытом с профессионалами и обсудить возможное сотрудничество.
Итогом работы стало создание концепций новых образовательных программ, научных школ и дисциплин по матмоделированию материалов. Курсы стартуют уже в следующем году на базе университетов российских регионов.
Ответственная за развитие компьютерного моделирования в ФИОП Наталья Полковникова отметила, что материалы обеспечивают будущее.
«Я верю в то, что мы будем получать водород на мембранах и уйдем от дорогого разложения через электричество», — поделилась своими предположениями Полковникова. Она подчеркнула особую важность материаловедения, так как сейчас появляется все больше сверхпрочных и сверхлегких материалов.