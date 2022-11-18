Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Есть разница»: в мэрии Белгорода рассказали о различиях бомбоубежищ и укрытий

Сегодня, 09:23
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Белгородцам разъяснили, почему не называют адреса бомбоубежищ и чем они отличаются от укрытий.

Белгородцы обратились к врио мэра Валентину Демидову по поводу укрытий. Он разъяснил, чем они отличаются от бомбоубежищ.

Одна из местных жительниц поинтересовалась, почему раньше данные о бомбоубежищах были засекречены, а сейчас появились их адреса. На самом деле речь идёт о временных укрытиях. Эти данные должны быть открытыми. Бомбоубежища предусмотрены для обеспечения работы на стратегических объектах.

Мэрия пока занимается составлением реестра укрытий. По словам Демидова, пока они не нужны, но ситуации бывают разными. На текущий момент достаточно соблюдать рекомендации МЧС.

Обратилась к чиновнику ещё одна белгородка, которая переживает, что от Есенина до бульвара Юности стоят дома без укрытий. Ей посоветовали дождаться интерактивной карты с укрытиями. Также Демидов рассказал, что остановки-укрытия – излишние меры.

Ещё одна горожанка поинтересовалась укрытиями около дома № 10 по улице Щорса — они не определены. Врио мэра объяснил, что для жителей предусмотрены временные укрытия в торговых центрах «Лента», «Семейный», «Лидер» и «Талисман».

Некоторые горожане жаловались на состояние подвалов. Часть из них не получится использовать как укрытие, поэтому нужно выбрать альтернативные варианты. На улице Дегтярёва, например, это подвал школы.

Ранее сообщалось, что в Белгороде появится комплексная система укрытий. Соответствующий перечень готовит городская администрация.

 

Бомбоубежища Белгородской области: куда бежать при обстреле
Узнать подробнее
Читайте также:
Главу Белгорода спросили о строительстве бетонных остановок-укрытийКомплексная система укрытий и звуки взрывов: что обсуждали белгородцы 15 ноябряВ Белгороде появится комплексная система укрытий
#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Бомбоубежища#Укрытия#И.о. мэра
Подпишитесь
Приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел
Сегодня, 15:04
Куда уходят деньги: какие компании в Белгородской области «прописаны» за границей
Сегодня, 10:37
Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки
Сегодня, 11:35
«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»
Сегодня, 12:29
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Сегодня, 14:26
За пять лет в Белгорблагоустройстве сменилось 10 руководителей
Сегодня, 14:19