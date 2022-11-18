«Есть разница»: в мэрии Белгорода рассказали о различиях бомбоубежищ и укрытий

Белгородцы обратились к врио мэра Валентину Демидову по поводу укрытий. Он разъяснил, чем они отличаются от бомбоубежищ.
Одна из местных жительниц поинтересовалась, почему раньше данные о бомбоубежищах были засекречены, а сейчас появились их адреса. На самом деле речь идёт о временных укрытиях. Эти данные должны быть открытыми. Бомбоубежища предусмотрены для обеспечения работы на стратегических объектах.
Мэрия пока занимается составлением реестра укрытий. По словам Демидова, пока они не нужны, но ситуации бывают разными. На текущий момент достаточно соблюдать рекомендации МЧС.
Обратилась к чиновнику ещё одна белгородка, которая переживает, что от Есенина до бульвара Юности стоят дома без укрытий. Ей посоветовали дождаться интерактивной карты с укрытиями. Также Демидов рассказал, что остановки-укрытия – излишние меры.
Ещё одна горожанка поинтересовалась укрытиями около дома № 10 по улице Щорса — они не определены. Врио мэра объяснил, что для жителей предусмотрены временные укрытия в торговых центрах «Лента», «Семейный», «Лидер» и «Талисман».
Некоторые горожане жаловались на состояние подвалов. Часть из них не получится использовать как укрытие, поэтому нужно выбрать альтернативные варианты. На улице Дегтярёва, например, это подвал школы.
Ранее сообщалось, что в Белгороде появится комплексная система укрытий. Соответствующий перечень готовит городская администрация.