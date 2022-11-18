«Есть разница»: в мэрии Белгорода рассказали о различиях бомбоубежищ и укрытий

Одна из местных жительниц поинтересовалась, почему раньше данные о бомбоубежищах были засекречены, а сейчас появились их адреса. На самом деле речь идёт о временных укрытиях. Эти данные должны быть открытыми. Бомбоубежища предусмотрены для обеспечения работы на стратегических объектах.