Два года с Гладковым: как изменилась Белгородская область

А вот некоторых чиновников постигла совсем другая судьба. Так, после разделения в январе 2021 года департамента здравоохранения и соцзащиты, соцзащиту начала курировать Наталия Зубарева. Затем всплыл скандал: стало известно, что в сентябре 2020 года департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области по договору передал в собственность Семёну Зубареву, сыну чиновницы, квартиру. По поручению Гладкова было проведено расследование: в конце концов, жильё вернули в собственность региона, а Зубарева переехала работать в Курскую область.