Два года с Гладковым: как изменилась Белгородская область

18 ноября 2020 года Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова на должность врио губернатора Белгородской области. А меньше чем через год, 27 сентября 2021 года, Гладков стал уже полноценным главой региона — на выборах губернатора за него проголосовали 78,79% избирателей. Тогда же чиновник пообещал белгородцам сделать «всё возможное, чтобы оправдать этот огромный кредит доверия».
До того, как прийти в Белгородскую область, Гладков успел поработать руководителем аппарата и зампредом правительства Ставропольского края, замгубернатора и главой правительства Севастополя, а также мэром закрытого города Заречный Пензенской области.
Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, работавший с Гладковым в Пензенской области, запомнил губернатора как человека «компромиссного, осторожного, но жёсткого».
А каким за эти два года запомнили Вячеслава Гладкова мы?
В свой первый рабочий понедельник 23 ноября 2020 года Вячеслав Гладков записал для жителей области видеообращение. И посвящено оно было не какому-нибудь ЧП, происшествию или внеочередному собранию — в видео Гладков просто пожелал белгородцам доброго утра.
Такой подход сперва удивил местных жителей, привыкших к обособленным от населения чиновникам. Тем не менее утренние обращения вошли в традицию — Гладков продолжает записывать их по сей день. Кроме того, вскоре после начала спецоперации губернатор решил выходить каждый будний вечер в прямой эфир — пусть небольшой, десятиминутный, но содержательный.
Буду стараться быстро и оперативно ответить на самые насущные вопросы, которые были в течение рабочего дня. Буду отвечать на самые болезненные и важные вопросы.
Вячеслав Гладков
Общался с белгородцами губернатор и на неформальные темы. Так, однажды Гладков рассказал историю о том, как его приняли за воздыхателя замужней женщины, а заодно поделился с белгородцами рецептом летнего салата из арбуза.
Выбранная Гладковым политика прямого и открытого диалога с населением принесла свои плоды. По данным «Медиалогии», в октябре этого года Telegram-канал «Настоящий Гладков» занял третье место в списке самых цитируемых российских СМИ, представленных на платформе. В рейтинге губернатор Белгородской области обошёл Кадырова, Медведева и даже официальный аккаунт Минобороны.
Начал распространять практику живого общения с белогородцами Гладков и на своих подчинённых. Местами нехотя, иногда со скрипом, но чиновники всё чаще и чаще начинают отмечаться в социальных сетях и участвовать в интернет-дискуссиях.
Сразу после официального вступления в должность 27 сентября Гладков начал реформировать правительство. И начал губернатор с того, что отправил его в отставку.
После этого в Белгородской области вместо департаментов появились министерства, а у губернатора — 11 заместителей. Ими стали, например, Владимир Базаров (бывший руководитель депстроя) и Константин Полежаев (экс-глава департамента ЖКХ).
Появились и министры — ими тоже, в массе своей, стали бывшие главы департаментов. Такая судьба постигла Наталью Жигалову — она возглавила минспорта и физкультуры, Константина Курганского — ему досталось минкультуры, Андрея Иконникова — он стал министром здравоохранения.
А вот некоторых чиновников постигла совсем другая судьба. Так, после разделения в январе 2021 года департамента здравоохранения и соцзащиты, соцзащиту начала курировать Наталия Зубарева. Затем всплыл скандал: стало известно, что в сентябре 2020 года департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области по договору передал в собственность Семёну Зубареву, сыну чиновницы, квартиру. По поручению Гладкова было проведено расследование: в конце концов, жильё вернули в собственность региона, а Зубарева переехала работать в Курскую область.
Затем квартиры нашли ещё и у детей начальника регионального департамента имущественных и земельных отношений Валерия Шамаева и главы Совета безопасности Олега Мантулина. Обоих ждало увольнение.
За два года работы Вячеслава Гладкова в отставку успели уйти два мэра.
Первым ушёл Юрий Галдун, руководивший Белгородом с марта 2019 года — ещё со времён Савченко. Решение оставить пост Галдун принял 7 октября 2021 года — практически сразу после инаугурации Гладкова.
По словам экс-мэра, заявление об отставке Гладков принял у него только с четвёртого раза. Свой уход с должности Галдун объяснил так:
Это как у механических часов — кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без огонька внутри недопустимо по отношению к людям. Так считаю.
Юрий Галдун
Экс-мэр запомнился тем, что выходил принимать присягу под музыку из «Звёздных войн», любил кататься на байке и часто не стеснялся резких высказываний. О том, чем ещё градоначальник запомнится белгородцам, читайте в материале «Бел.Ру».
Вторым пост мэра покинул Антон Иванов. Он ушёл после десяти месяцев официальной работы, ещё два месяца до этого Иванов выполнял обязанности мэра после ухода Галдуна.
Практически всё это время Иванову регулярно «доставалось» от Гладкова. Губернатор критиковал мэра за плохую уборку снега, за проблемы с поставкой оборудования по госконтрактам, за слабую подготовку к совещаниям. Последний раз главу администрации раскритиковали за плохую подготовку подвалов — вероятно, это стало последней каплей.
Также Иванов запомнился тем, что во время его работы Белгород лишился троллейбусов.
Эпидемия коронавируса не обошла стороной и Белгородскую область: Гладков приехал в наш регион в тот момент, когда ковид был на пике.
Проблемы приходилось решать оперативно. Так, в Терновке Белгородской области построили инфекционный центр с вместимостью до 320 пациентов, больных коронавирусом. Планируется открытие аналогичного учреждения и в Старом Осколе. Ремонт затянулся, но заведение уже готовят к запуску.
Кроме того, необходимо было решить вопрос с кадровым дефицитом врачей, которых катастрофически не хватало в регионе. Гладков предложил решить вопрос медицинский, решив вопрос квартирный: только в 2022 году власти запланировали приобрести для приезжающих в область врачей 102 квартиры на 400 млн рублей. Так, медикам купили уже 45 жилых помещений.
Но на горизонте появилась новая проблема: из-за продолжающейся спецоперации медики спешно начали покидать приграничные территории, а иногда и вовсе регион.
Ситуация усугубилась по абсолютно понятным и объективным причинам. К нашим проблемам прибавился отток сотрудников медучреждений из приграничных районов. Мер, разработанных в 2021 году, уже не хватает. С пандемией текущую обстановку сравнивать нельзя, но я бы хотел попросить собрать главврачей приграничных больниц и проговорить, какие меры мы можем совместными усилиями принять, чтобы сохранить кадровый состав.
Вячеслав Гладков
Можно отметить, что в Белгородской области начали доставлять льготные лекарства на дом. Кроме того, регион стал первым в РФ, где запустили этот сервис. Популяризацией услуги поручил заняться Гладков.
Не успел закончиться ковид, как в конце февраля этого года Белгородская область столкнулась с новым испытанием — специальной военной операцией. От Украины до Белгорода всего 37 километров по прямой, и это не могло не сказаться на жизни всего региона.
Утром 24 февраля регион проснулся от внезапных громких звуков. То были последствия ударов по Украине: тогда на Белгородскую область упал первый снаряд. В тот день пострадали дома на улице Дальней Садовой в Белгороде. К сожалению, это было только началом.
За почти девять месяцев спецоперации регион регулярно обстреливали. Гладкову приходилось оперативно реагировать на происходящее и успокаивать людей: как уже говорилось выше, губернатор начал проводить ежедневные прямые эфиры «10 вопросов губернатору». В них глава региона общался с подписчиками и обсуждал самые волнующие их темы.
Также Гладков оперативно информирует жителей Белгородской области о происшествиях: сообщает о последствиях обстрелов, публикует фотографии, рассказывает о работе ПВО. По этой причине губернатору доверяет большинство белгородцев: они пишут ему, радуются его удачам и всячески поддерживают в комментариях.
Ездит губернатор и на места обстрелов. Так, например, 16 ноября Гладков посетил пострадавший от ударов ВСУ посёлок Уразово.
Почему каждый раз сам выезжаю на место трагедии? Это не просто мое желание, это требование жителей. Потому что они хотят, чтобы был там вместе с ними. Они хотят соучастия! Они хотят получить подтверждение, что работы будут выполнены! И я постараюсь сделать все, что в моих силах.
Вячеслав Гладков
К слову, все разрушенные обстрелами дома власти обещают отремонтировать. Так, восстановительные работы завершились уже во многих пострадавших от обстрелов сёлах. Работать приходится с большим объёмом: только после очередного удара 15 ноября в Валуйском округе пострадали 32 частных дома и 62 квартиры.
Также в июле этого года Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР — Белоукраинским и Троицким. По словам Гладкова, Белгородчина поможет двум регионам подготовиться к отопительному сезону и новому учебному году. На эти задачи область планирует направить порядка 1,6 млрд рублей. При этом, как отметил Гладков, задачи в республике будут выполнены без ущерба для белгородцев.
Также в Белгородскую область продолжают прибывать беженцы из ЛДНР и Украины. Их размещают в 37 мобильных пунктах временного размещения. В случае ЧС в них могут разместить более 26 тысяч человек.
Ещё один важный момент, пришедший в нашу жизнь вместе со специальной военной операцией, — частичная мобилизация. Её 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что Белгородская область «понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений», а после подписал постановление.
На протяжении всей мобилизации Гладков регулярно помогал призывникам, ездил к ним в части, а иногда и возвращал их оттуда — к 21 сентября удалось отозвать домой 75 жителей региона. Бывало и так, что военкоматы призывали студентов и представителей важных для экономики и региона профессий — их тоже нужно было возвращать.
Также Гладков рассказывал, что иногда военкоматы призывали человека, у которого есть хронические заболевания и другие проблемы со здоровьем. Например, в Белгороде пытались мобилизовать парня с одной почкой. Губернатор поручил скоординировать действия военкоматов с минздравом региона.
Кроме того, в Белгородской области мобилизованным жителям платят по 100 тысяч рублей от регионального правительства. На сегодняшний день эту выплату получили уже больше 4000 человек — мобилизованных, контрактников и добровольцев.
Деньги направляют и семьям призывников: например, жёны резервистов получат по 50 тысяч рублей при рождении ребёнка. По данным на 14 ноября, такую сумму перевели 33 семьям, где после 24 февраля родился ребёнок. Всего в правительстве на поддержку мобилизованных и их семей выделили 491 млн рублей.
Военные — не единственные, кого поддерживают в Белгородской области. Например, при Гладкове впервые в истории региона власти заложили стопроцентное финансирование на приобретение лекарств. Так, на медикаменты для льготников должны выделить 2,8 млрд рублей. Всего на лекарства и изделия медицинского назначения заложили порядка 7,5 млрд рублей.
Также после начала спецоперации в регионе социально незащищённые слои населения начали получать бесплатные продуктовые наборы.
По словам Гладкова, за последний год объёмы социальной поддержки в регионе значительно выросли. Появилась возможность заключения соцконтрактов, на 20% был проиндексирован региональный маткапитал. Детям-сиротам продолжают вручать ключи от домов или квартир, проходит переселение из аварийного жилья.
Ремонтируются также МКД, образовательные учреждения. Только в этом году работы пройдут в 419 домах, в эксплуатацию введут семь школ и столько же детсадов. Развивается и жилищное строительство: в регионе построят 400 тыс. кв. м жилья в МКД. Всего же в эксплуатацию введут 1 млн 181 тыс. кв. м.
При Вячеславе Гладкове в Белгородской области впервые за 30 лет начали строить социальное жилье для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, а также заработали жилищные программы поддержки молодых семей.
Активно идёт строительство ФАПов. Несмотря на задержку и проблемы с получением лицензий, губернатор настаивает на скорейшем открытии 37 новых медучреждений по всему региону.
Стоит отметить, что в Белгородской области активно реализуется программа социального контракта. На данный момент регион является одним из лидеров по реализации плана.
За два года Вячеслава Гладкова в Белгородской области провели уйму праздников и фестивалей: такого в регионе, наверное, не было ещё никогда. Особенно необычно и ярко всё ощущалось после периода ковидного застоя, когда ни о каких праздниках речи особо не шло.
Череда праздников началась в январе этого года. Сперва белгородцев потчевали и веселили на фестивале вареников — во время гуляний даже установили мировой рекорд, приготовив за восемь часов 60 031 вареник. Но не только количеством фестиваль завоевал сердца гостей, но и качеством: был приготовлен вареник весом 5 кг с начинкой из картофеля, лука и сала.
Зиму сменила весна, и в Белгороде прошёл ещё один фестиваль — «Река в цвету». Город погрузился в атмосферу теплой сказки: в Белгороде высадили 2,5 тыс. тюльпанов и установили десятки инсталляций.
Жарким летом белгородцев ждали сразу два праздника. Первый — фестиваль «Белгородское лето». Во время него для жителей города на протяжении трёх месяцев проводили праздничные концерты и мастер-классы.
Затем в Пикник-парке провели гастрофестиваль «Грильфест». Там установили мировой рекорд, приготовив 500 кг свиных рёбрышек.
Но не только рёбрышками кормили белгородцев: на фестивале «Русская каша» приготовили и раздали горожанам солдатскую кашу.
В конце августа в Белгороде провели музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest. На нём для горожан и гостей города выступил Олег Газманов, оперные певцы и L’One.
Осенью город преобразился вместе с фестивалем «Белгород в цвету». Его уже проводили год назад — тогда праздник очень понравился жителям области. Понравился, судя по всему, и в этом, ведь горожан удивляли обилием цветов, необычными инсталляциями и даже гусями — двух птиц привезли в центр города.
С началом мобилизации и учащением обстрелов Белгородской области стало не до праздников. Стоит под вопросом празднование Нового года. Тем не менее Белгород всё же начали украшать, а новогоднюю ёлку в областном центре начали монтировать 10 ноября.
Увы, уже точно не появится в этом году крытый каток, установку которого в том году инициировал Гладков. Цель — экономия денег.
Скорее всего, этими средствами погасим текущий дефицит. У нас очень сильно сократились доходы областного бюджета за счёт сокращения налоговых платежей. Это существенно влияет на принятие текущего решения.
Вячеслав Гладков
Напомним, каток пришёлся белгородцам по нраву —в среднем в день там каталось по 30–45 человек утром и по 75–130 вечером.
Зато точно останутся установленные при Гладкове экраны на Соборной площади — с их помощью белгородцы смогут продолжить обмениваться поздравлениями и делиться хорошим настроением.