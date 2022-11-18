Что такое DMP

DMP — один из инструментов, который помогает собирать, классифицировать и управлять данными для их монетизации или запуска рекламы.
Расшифровка аббревиатуры — data management platform или платформа управления данными, которая собирает и обрабатывает обезличенную информацию об аудиториях из доступных источников. Содержание аудиторного сегмента зависит от бизнеса. Например, сервис поиска авиабилетов знает, куда летают пользователи или как часто они путешествуют, а у интернет-магазина детских вещей — большая база родителей. Источником данных может быть:
Сегментация аудитории зависит от источника — это может быть пол, возраст, покупки, уровень доходов, используемые устройства или операционные системы и т. д.
Информация, которая может храниться в DMP, распределяется по уровням в зависимости от источника:
Data management platform выполняет функции площадки, где бизнес может продать накопленную базу, а рекламодатели — использовать ее в маркетинге. Обычно первый и второй уровень — это закрытая информация, ей редко делятся с другими участниками рынка. В некоторых ситуациях компания может обменять одни данные на другие или продавать их только партнерам, но в большинстве случаев это делается через ДМП.
DMP работает по одному и тому же алгоритму вне зависимости от источника:
Первый шаг — сбор даты. Это процесс организован с учетом закона о персональных данных — записи в базе обезличены, ни у кого нет доступа к профилям пользователей. Большинство онлайн-проектов используют для этого файлы cookies, запрашивая у посетителей разрешение. Они позволяют фиксировать их поведение на страницах.
Еще один способ — CRM магазинов, в которых сохраняется статистика продаж. Оформляя заказ онлайн, клиент оставляет свои контактные данные. Они могут быть основой для создания DMP сегмента.
При попадании в базу обезличенные профили классифицируются по доступной информации. С помощью описанных ранее источников, платформа может определить:
Характеристики зависят от поставщика ДМП, поэтому выбирать сегмент для рекламы нужно, исходя из потребностей бизнеса. Если есть потрет потенциального клиента, вы легко сможете определить, какая аудитория вам нужна и какие критерии брать за основу таргетинга.
После создания внешнего сегмента он добавляется в рекламные кабинеты, например, в myTarget. На этапе настройки аудитории вы можете подключить его, чтобы повысить охваты или получить доступ к труднодоступным клиентам.
Полный список DMP на платформе myTarget вы можете найти в разделе Аудитории. Некоторые из них доступны за фиксированные цены, которые добавляются к рекламным ставкам, другие предоставляются по запросу. В таблице отображается цена за 1000 показов в рублях и охваты.
Использование технологии зависит от участника рекламной площадки. Создание сегментов помогает поставщикам увеличить продажи своих данных, а рекламодателям — повысить эффективность маркетинга.
Издатели Паблишерами или издателями в этой сфере называют всех поставщиков информации, которые предоставляют свои базы. Обычно это владельцы сайтов, интернет-провайдеры, проекты в eCommerce или операторы. Технология позволяет им:
Бренды чаще всего используют ДМП в маркетинге, чтобы расширить аудиторию и повысить эффективность кампаний. Они подключают платные сегменты через рекламные кабинеты для более точных настроек таргетингов, хранят данные первого и второго порядка для внутренней аналитики. Это помогает:
Инструмент помогает рекламодателям из разных сфер — от стандартной онлайн торговли до сложных IT-проектов или приложений. Главная задача — правильно определить портрет ЦА и выбрать соответствующие сегменты.
В зависимости от ситуации агентства выполняют функции и издателей, и рекламодателей. С одной стороны, они могут подключить к платформе перевод даты первого порядка, с другой — использовать результаты кампаний для анализа или подключать внешние сегменты для уточнения таргетингов.
Помимо перечисленных возможностей других пользователей DMP, платформа помогает агентствам улучшить менеджмент и повысить качество отчетности для клиентов.
Технология может быть вспомогательным инструментом для увеличения продаж, однако в некоторых бизнес нишах это единственный эффективный способ привлекать новую аудиторию. Какие преимущества ДМП дает компаниям?
Как поставщик вы можете регулировать, какой информацией вы готовы делиться с другими, а какая нужна только для внутреннего пользования. Предоставляя доступ, компании не отдают контакты клиентов, а только обезличенные показатели. Как рекламодатель вы можете выбрать только нужные характеристики ЦА, которые влияют на продажи.
Используя разные источники, вы можете расширить картину и получить больше инсайтов о ЦА. Подробная статистика поможет улучшить результаты показов рекламных объявлений и персонализировать креативы для разных групп пользователей.
Некоторые группы ЦА невозможно выявить стандартными таргетингами. Например, со сложностями часто сталкиваются маркетологи, которые привлекают b2b клиентов. В такой ситуации помогает подключение ДМП. Например, платформа myTarget поможет найти владельцев отдельных марок автомобилей, заинтересованных в оформлении кредита или других финансовых продуктах, обладателей игровой приставки, аллергиков и другие нестандартные категории.
Если реклама откручивается долго, ее эффективность падает. Это называется выгоранием аудитории. В первую очередь необходимо поменять настройки, однако комбинации стандартных таргетингов часто ограничены. В таком случае привлечь новых пользователей помогают параметры, полученные из внешних источников.
Несмотря на то, что за использование внешних данных нужно платить поставщику, это может сэкономить бюджет на продвижение. Это связано с повышенной конверсией — хотя ставки на показы объявлений растут, цена целевого действия снижается. В результате вы привлекаете больше клиентов.
На первом этапе у бизнеса не так много информации, чтобы выстроить рабочую стратегию. Внешние данные могут помочь лучше узнать потенциальных клиентов и получить хорошие результаты уже на первой рекламной кампании.
Несмотря на плюсы, ДМП — это не универсальное решение всех проблем в маркетинге. Как и другие технологии и таргетинги, его нужно тестировать на вашем предложении и креативах.
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