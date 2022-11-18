Что такое DMP

Data management platform выполняет функции площадки, где бизнес может продать накопленную базу, а рекламодатели — использовать ее в маркетинге. Обычно первый и второй уровень — это закрытая информация, ей редко делятся с другими участниками рынка. В некоторых ситуациях компания может обменять одни данные на другие или продавать их только партнерам, но в большинстве случаев это делается через ДМП.