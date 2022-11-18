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Число погибших в ДТП в Белгородской области выросло до двоих человек

Сегодня, 11:45
Фото: 1MI
В аварии погибли две пассажирки отечественного авто. Пострадали ещё три человека, сообщили в региональном УМВД.
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Авария

Число погибших в аварии на трассе М4 в Алексеевском горокруге выросло до двоих человек, пострадали трое.

Известно, что водитель ВАЗа превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Автомобиль столкнулся с Chevrolet Niva. В ДТП погибли 83-летняя и 64-летняя пассажирки отечественного авто. Пострадали оба водителя и 49-летний пассажир Chevrolet.

Также в муниципалитете накануне произошло ещё одно ДТП. Водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет. В Старооскольском горокруге водитель иномарки не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.

Зафиксировали аварии и в Губкинском горокруге. 54-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и врезалась в другую машину. Женщина пострадала. Во втором ДТП водитель превысил скорость и врезался в опору ЛЭП. Травмы получила 89-летняя пассажирка.

В Белгородском районе водитель иномарки сбил пенсионерку на пешеходном переходе. В Ракитянском районе водитель Opel врезался в металлическое ограждение и ВАЗ. Пострадала водитель иномарки.

Ранее сообщалось, что после выпадения снега в регионе произошло несколько ДТП

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#Наталья Корявых#Происшествия#Алексеевка#Авария#Смертельное ДТП#Погибшие
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