Число погибших в ДТП в Белгородской области выросло до двоих человек

Число погибших в аварии на трассе М4 в Алексеевском горокруге выросло до двоих человек, пострадали трое.
Известно, что водитель ВАЗа превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Автомобиль столкнулся с Chevrolet Niva. В ДТП погибли 83-летняя и 64-летняя пассажирки отечественного авто. Пострадали оба водителя и 49-летний пассажир Chevrolet.
Также в муниципалитете накануне произошло ещё одно ДТП. Водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет. В Старооскольском горокруге водитель иномарки не справился с управлением и въехал в металлический отбойник.
Зафиксировали аварии и в Губкинском горокруге. 54-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и врезалась в другую машину. Женщина пострадала. Во втором ДТП водитель превысил скорость и врезался в опору ЛЭП. Травмы получила 89-летняя пассажирка.
В Белгородском районе водитель иномарки сбил пенсионерку на пешеходном переходе. В Ракитянском районе водитель Opel врезался в металлическое ограждение и ВАЗ. Пострадала водитель иномарки.
Ранее сообщалось, что после выпадения снега в регионе произошло несколько ДТП.