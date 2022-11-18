Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белоблводоканал отсудил 7,5 млн рублей у производителя масла с владельцами на Кипре

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI
Предприятие требовало крупную сумму от ООО «Тульчинка.ру». Поводом для иска стало выявленное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробе сточных вод. Добиться решения в свою пользу водоканалу удалось только после апелляции, в первой инстанции ему отказали.

Белоблводоканал подал иск к ООО «Тульчинка.ру» в феврале 2022 года, следует из картотеки арбитражных дел. Предприятие требовало взыскать с компании 7 млн 498 тыс. 78 рублей – плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также госпошлину в 60 тыс. 495 рублей.

Стороны в 2019 году заключили договор по холодному водоснабжению и водоотведению. В 2020 году представители водоканала отобрали пробы сточных вод «Тульчинки» для проверки. По итогам исследования выяснилось, что в образце превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ: взвешенные вещества, ХПК, БПК5, железо, нефтепродукты, жиры. Пробы проверяли в Центре исследования воды Белоблводоканала.

В сентябре 2020 года предприятие направило «Тульчинке» претензию с расчётом платы за превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ. Однако в компании эту претензию не удовлетворили.

В ООО «Тульчинка.ру» указали, что Белоблводоканал неправильно отобрал пробы сточных вод – не из падающей струи канализационного выпуска компании, а из общего канализационного колодца, куда попадают воды и других абонентов. Речь идёт о колодце на улице Давиденко в селе Засосна Красногвардейского района.

Ответчик запросил судебную техническую экспертизу. Её провело ГБУ «Белгородская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ». Результаты показали, что сточные воды в указанном выше канализационном колодце смешиваются со сточными водами других абонентов. Всего в этот колодец осуществлено шесть врезок, в том числе одна врезка «отдушины» из асбестоцементной трубы. Помимо этого, в лаборатории указали, что при подтоплении прилегающей территории в колодец могли попасть талая вода, грязь, осадки.

В итоге Арбитражный суд Белгородской области отказал Белоблводоканалу в удовлетворении иска. Предприятие в свою очередь подало апелляционную жалобу.

В ноябре стало известно, что Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд решение белгородского суда отменил. Иск Белоблводоканала удовлетворили частично: с «Тульчинки» взыскали 7 млн 482 тыс. 876 руб. платы за негативное воздействие, а также расходы по оплате госпошлины в 63 тыс. 389 руб.

ООО «Тульчинка.ру» зарегистрировано в 2016 году в красногвардейском селе Засосна. Основной вид деятельности компании – производство маргариновой продукции. Также она занимается производством сливочного и топлёного масла, масляной пасты, молочного жира, спредов, топлёных сливочно-растительных смесей, сыра и сырных продуктов и т. д.

«Тульчинка» относится к средним предприятиям. По итогам минувшего года её выручка составила 1,3 млрд рублей, а убыток – 91,2 млн рублей.

Обязанности гендиректора ООО «Тульчинка.ру» исполняет Ринат Хазеев. Учредителями фирмы являются кипрская компания CRUTES GLOBAL LIMITED (75%) и ООО «Русфуд» (25%).

Белоблводоканал подал в суд на московские компании из-за станций водоподготовки
Узнать подробнее
Читайте также:
Белоблводоканал выплатил работнику 700 тысяч рублей за сломанные челюстиМинистерство в Белгородской области судится с Белоблводоканалом из-за арендыДиректора подразделения Белоблводоканала осудили за мошенничество
#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Белоблводоканал#Тульчинка.ру#Иск#Арбитражный суд#Инна Рогова#Есть повод#Красногвардейский район
Подпишитесь
Приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел
Сегодня, 15:04
Куда уходят деньги: какие компании в Белгородской области «прописаны» за границей
Сегодня, 10:37
Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки
Сегодня, 11:35
«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»
Сегодня, 12:29
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Сегодня, 14:26
За пять лет в Белгорблагоустройстве сменилось 10 руководителей
Сегодня, 14:19