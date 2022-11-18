Белоблводоканал отсудил 7,5 млн рублей у производителя масла с владельцами на Кипре

Белоблводоканал подал иск к ООО «Тульчинка.ру» в феврале 2022 года, следует из картотеки арбитражных дел. Предприятие требовало взыскать с компании 7 млн 498 тыс. 78 рублей – плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также госпошлину в 60 тыс. 495 рублей.
Стороны в 2019 году заключили договор по холодному водоснабжению и водоотведению. В 2020 году представители водоканала отобрали пробы сточных вод «Тульчинки» для проверки. По итогам исследования выяснилось, что в образце превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ: взвешенные вещества, ХПК, БПК5, железо, нефтепродукты, жиры. Пробы проверяли в Центре исследования воды Белоблводоканала.
В сентябре 2020 года предприятие направило «Тульчинке» претензию с расчётом платы за превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ. Однако в компании эту претензию не удовлетворили.
В ООО «Тульчинка.ру» указали, что Белоблводоканал неправильно отобрал пробы сточных вод – не из падающей струи канализационного выпуска компании, а из общего канализационного колодца, куда попадают воды и других абонентов. Речь идёт о колодце на улице Давиденко в селе Засосна Красногвардейского района.
Ответчик запросил судебную техническую экспертизу. Её провело ГБУ «Белгородская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ». Результаты показали, что сточные воды в указанном выше канализационном колодце смешиваются со сточными водами других абонентов. Всего в этот колодец осуществлено шесть врезок, в том числе одна врезка «отдушины» из асбестоцементной трубы. Помимо этого, в лаборатории указали, что при подтоплении прилегающей территории в колодец могли попасть талая вода, грязь, осадки.
В итоге Арбитражный суд Белгородской области отказал Белоблводоканалу в удовлетворении иска. Предприятие в свою очередь подало апелляционную жалобу.
В ноябре стало известно, что Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд решение белгородского суда отменил. Иск Белоблводоканала удовлетворили частично: с «Тульчинки» взыскали 7 млн 482 тыс. 876 руб. платы за негативное воздействие, а также расходы по оплате госпошлины в 63 тыс. 389 руб.
ООО «Тульчинка.ру» зарегистрировано в 2016 году в красногвардейском селе Засосна. Основной вид деятельности компании – производство маргариновой продукции. Также она занимается производством сливочного и топлёного масла, масляной пасты, молочного жира, спредов, топлёных сливочно-растительных смесей, сыра и сырных продуктов и т. д.
«Тульчинка» относится к средним предприятиям. По итогам минувшего года её выручка составила 1,3 млрд рублей, а убыток – 91,2 млн рублей.
Обязанности гендиректора ООО «Тульчинка.ру» исполняет Ринат Хазеев. Учредителями фирмы являются кипрская компания CRUTES GLOBAL LIMITED (75%) и ООО «Русфуд» (25%).