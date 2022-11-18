Белоблводоканал отсудил 7,5 млн рублей у производителя масла с владельцами на Кипре

Ответчик запросил судебную техническую экспертизу. Её провело ГБУ «Белгородская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ». Результаты показали, что сточные воды в указанном выше канализационном колодце смешиваются со сточными водами других абонентов. Всего в этот колодец осуществлено шесть врезок, в том числе одна врезка «отдушины» из асбестоцементной трубы. Помимо этого, в лаборатории указали, что при подтоплении прилегающей территории в колодец могли попасть талая вода, грязь, осадки.