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Белгородцы попросили не использовать СМС для оповещения об обстрелах

Вчера, 13:53
Фото: 1MI
Жители Белгородского района отметили, что после обстрела и отключения света у них не было ни интернета, ни связи. О способах оповещения населения в случае ЧП рассказал глава муниципалитета Владимир Перцев.

Как отметила белгородка Елена, 17 ноября во время отключения света в Разумном Белгородского района не было ни мобильной связи, ни интернета.

Каким образом до нас будет доноситься информация в случае ЧС? Если в Шебекино говорили, что оповещали по СМС, может, надо уже более надёжные способы оповещения вводить, а не надеяться на мобильную сеть?
Елена

Обращение прокомментировал глава Белгородского района Владимир Перцев. Он отметил, что на территории района действует система оповещения, оборудованная электросиренами. Работоспособность проверяется ежемесячно.

Напомним, ранее вопросы к качеству оповещения населения при обстрелах возникли у жителей Шебекино. По словам местной жительницы, почти никому в Шебекино во время страшного обстрела не поступили на телефоны СМС-оповещения.

 

 

Шебекинцы пожаловались на СМС-оповещения при обстреле
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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородский район#Владимир перцев#Система оповещения#Оповещение#Чс#Перцев
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