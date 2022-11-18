Белгородцы попросили не использовать СМС для оповещения об обстрелах

Как отметила белгородка Елена, 17 ноября во время отключения света в Разумном Белгородского района не было ни мобильной связи, ни интернета.
Каким образом до нас будет доноситься информация в случае ЧС? Если в Шебекино говорили, что оповещали по СМС, может, надо уже более надёжные способы оповещения вводить, а не надеяться на мобильную сеть?
Елена
Обращение прокомментировал глава Белгородского района Владимир Перцев. Он отметил, что на территории района действует система оповещения, оборудованная электросиренами. Работоспособность проверяется ежемесячно.
Напомним, ранее вопросы к качеству оповещения населения при обстрелах возникли у жителей Шебекино. По словам местной жительницы, почти никому в Шебекино во время страшного обстрела не поступили на телефоны СМС-оповещения.