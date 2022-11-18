Белгородский район купит внедорожник за 1 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка на поставку легкового автомобиля администрации Дубового в Белгородском районе. Из бюджета посёлка на покупку транспорта готовы выделить 1 130 900 рублей.
Заказчик планирует купить новый внедорожник не ранее 2022 года выпуска, который ни разу никем не использовался и не ремонтировался. Транспорт может быть любого цвета, но только не чёрным и не красным.
Судя по документам, длина автомобиля должна быть не менее 4099 мм, ширина — не менее 1804 мм, а топливный бак обязательно должен вмещать в себя не менее 58 литров.
На сайте госзакупок также появилась заявка на приобретение автомобиля от Борисовской администрации. Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Борисовского района готов потратить на машину 2 678 000 рублей.
Напомним, что весной 2022 года произошёл резкий скачок цен на автомобили: многие марки подорожали на 900 тыс. рублей.