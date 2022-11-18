Белгородка попросила определить мобилизованного мужа в гражданскую больницу

Женщина рассказала Андрею Чеснокову, что у мобилизованного главы семьи обострились хронические недуги. По словам Юли, у её мужа появились сильные боли на фоне «старых болячек». Белгородка просит содействия в организации обследования супруга в гражданской клинике.
Андрей Чесноков пояснил, что все подобные переводы осуществляются по ходатайству командиру и с согласования вышестоящего военного ведомства. Ситуация требует персонального подхода и разъяснения.
В таких вопросах требуется координация действий нескольких структур одновременно. Напишите личное сообщение, мы должны разобраться в ситуации индивидуально с минздравом. Выйти на ту воинскую часть, где он служит, чтобы синхронизировать наши действия и была оказана полная помощь мобилизованному.
Андрей Чесноков