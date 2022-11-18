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Белгородка попросила определить мобилизованного мужа в гражданскую больницу

Вчера, 16:38
Фото: 1MI
Юля Гаврилова поделилась переживаниями о здоровье супруга в прямом эфире с руководителем Старооскольского горокруга Белгородской области.

Женщина рассказала Андрею Чеснокову, что у мобилизованного главы семьи обострились хронические недуги. По словам Юли, у её мужа появились сильные боли на фоне «старых болячек». Белгородка просит содействия в организации обследования супруга в гражданской клинике. 

Андрей Чесноков пояснил, что все подобные переводы осуществляются по ходатайству командиру и с согласования вышестоящего военного ведомства. Ситуация требует персонального подхода и разъяснения.

В таких вопросах требуется координация действий нескольких структур одновременно. Напишите личное сообщение, мы должны разобраться в ситуации индивидуально с минздравом. Выйти на ту воинскую часть, где он служит, чтобы синхронизировать наши действия и была оказана полная помощь мобилизованному.
Андрей Чесноков
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