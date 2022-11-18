Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородец лишился почти 4 млн рублей после звонка от незнакомцев

Сегодня, 09:39
Мужчина думал, что переводит крупную сумму на «безопасный счёт». Возбуждено уголовное дело за мошенничество, но личности тех, кто звонил, ещё предстоит установить, сообщили в региональном управлении МВД.

Схема обмана была классической: 52-летнему жителю Старого Оскола позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Мужчину заверили, что незаконную операцию можно предотвратить. По словам незнакомцев, для этого оскольчанину требовалось самому получить заём и перевести деньги на «безопасный счёт».

Пострадавший так и поступил. В итоге он лишился 3 млн 958 тыс. рублей. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Личности злоумышленников ещё предстоит установить.

Отметим, что 4 млн рублей — не самая крупная сумма, которую жители региона переводили на «безопасные счета». Так, в одном случае белгородец взял в кредит и перевёл мошенникам 6,9 млн рублей, а другой мужчина лишился 7 млн рублей.

Белгородец взял для «сотрудников банка» в кредит 7 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде осудили укравших более 150 млн рублей мошенниковБелгородка потеряла золотой браслет и заплатила за него мошенникуВ Белгороде пенсионерка перевела мошенникам 3,4 млн рублей
#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол#Мошенники#Безопасный счёт#Кредит
Подпишитесь
Приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел
Сегодня, 15:04
Куда уходят деньги: какие компании в Белгородской области «прописаны» за границей
Сегодня, 10:37
Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки
Сегодня, 11:35
«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»
Сегодня, 12:29
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Сегодня, 14:26
За пять лет в Белгорблагоустройстве сменилось 10 руководителей
Сегодня, 14:19