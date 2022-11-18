Белгородец лишился почти 4 млн рублей после звонка от незнакомцев

Схема обмана была классической: 52-летнему жителю Старого Оскола позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Мужчину заверили, что незаконную операцию можно предотвратить. По словам незнакомцев, для этого оскольчанину требовалось самому получить заём и перевести деньги на «безопасный счёт».