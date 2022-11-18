Белгородец лишился почти 4 млн рублей после звонка от незнакомцев

Схема обмана была классической: 52-летнему жителю Старого Оскола позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Мужчину заверили, что незаконную операцию можно предотвратить. По словам незнакомцев, для этого оскольчанину требовалось самому получить заём и перевести деньги на «безопасный счёт».
Пострадавший так и поступил. В итоге он лишился 3 млн 958 тыс. рублей. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Личности злоумышленников ещё предстоит установить.
Отметим, что 4 млн рублей — не самая крупная сумма, которую жители региона переводили на «безопасные счета». Так, в одном случае белгородец взял в кредит и перевёл мошенникам 6,9 млн рублей, а другой мужчина лишился 7 млн рублей.