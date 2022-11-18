Андрей Воробьев: Испытания Ил-114-300 начнутся в ближайшее время в Луховицах

Тимохин отметил, что самым главным предприятием города является ЛАЗ им. П. А. Воронина — филиал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Завод планирует заключить соглашение на изготовление девятнадцати турбовинтовых гражданских машин Ил-114-300 в течение ближайших трех или четырех лет. Первые испытания этих самолетов намечены на 26 декабря этого года. Об этом сообщают newizv.ru.
Луховицкий авиазавод входит в корпорацию «Ростех». Предприятие выпускает военные и гражданские самолеты. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на предприятии еще в весной этого года. Проект Ил-114-300 в то время еще находился на стадии сборки и доработки.
В Луховицах находятся еще два крупных завода, которые производят бронежилеты и другие средства индивидуальной бронезащиты.
По плану в 2022 году на предприятии «Штурмснаряжение и экипировка» должно быть произведено двенадцать тысяч бронежилетов, а в 2023 году — сто двадцать тысяч. В НПП «КлАСС» в следующем году планируют наладить выпуск более девяноста тысяч единиц продукции. Предполагается, что будут разработаны новые типы бронезащиты, обеспечивающие стопроцентную выживаемость в боевых действиях.
Известно, что за девять месяцев 2022 года размер внебюджетных инвестиций в экономику Луховиц возрос на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем вложений в этом году составил 3,8 миллиарда рублей. Все предприятия округа продолжают работать, несмотря на западные санкции. Среди них — и те пять предприятий, учредителями которых являются иностранные организации. Также в 2022 году в округе открылось семь промышленных предприятий. Благодаря этому четыреста человек получили рабочие места.