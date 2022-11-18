Андрей Воробьев: Испытания Ил-114-300 начнутся в ближайшее время в Луховицах

Известно, что за девять месяцев 2022 года размер внебюджетных инвестиций в экономику Луховиц возрос на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем вложений в этом году составил 3,8 миллиарда рублей. Все предприятия округа продолжают работать, несмотря на западные санкции. Среди них — и те пять предприятий, учредителями которых являются иностранные организации. Также в 2022 году в округе открылось семь промышленных предприятий. Благодаря этому четыреста человек получили рабочие места.