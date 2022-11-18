АКАР выступила организатором VI Национального рекламного форума

Развитие рекламного бизнеса непосредственно зависит от социально-экономического положения в стране. Всемирный банк прогнозирует спад ВВП России до 4,5% в 2022 году. В июне прогноз аналитиков банка был хуже — 8,9%. Президент АРИР Борис Омельницкий подчеркнул, что сделанные в марте 2022 года экономические прогнозы о возможном сокращении объемов рынка рекламы на 40-70% в текущем году реализовались по минимуму. Поэтому рекламные группы и игроки отрасли предсказывают не настолько драматичное падение индустрии, как казалось в начале года. По словам Елены Кустовой (Managing Partner Media Instinct Group), по итогам 2022 года снижение отраслевых показателей может составить 18%, а по данным Андрея Цыпера, исполнительного директора по медиа Rambler&Co, рынок цифровых коммуникаций просядет на 29%. Однако сценарии на будущий год выглядят более позитивно: Media Instinct Group ожидает, что индустрия продемонстрирует рост от 6 до 10%, а OMD OM Group допускает, что рекламный рынок способен превысить объемы 2020 года.