АКАР выступила организатором VI Национального рекламного форума

Ежедневно на площадку НРФ приходили около трех тысяч человек. Также оргкомитет форума обеспечил проведение традиционного двухдневного прямого эфира из главного зала. Его посмотрели 499 тысяч интернет-пользователей в VK и 45 тысяч – на Youtube. Для тех, кто не смог лично посетить мероприятие, записи трансляций стратегических сессий выложены на индустриальный контент-портал ADPASS. За два дня форума состоялись 36 сессий по актуальным вопросам и направлениям отрасли коммуникаций и медиа. Об этом пишет NewsNN.ru.
Как сообщили организаторы, антикризисный характер форума дал возможность сконцентрировать внимание игроков отрасли на формировании нового вектора развития индустрии. Карина Таукенова, замруководителя ФАС России, заявила, что, в первую очередь, важно уделить внимание вопросам актуализации федерального закона «О рекламе». По мнению представителя ФАС, отраслевой закон требует изменений, так как был принят 27 лет назад. При этом любые поправки необходимо обсуждать с бизнесом, чтобы они могли приносить пользу отрасли.
Развитие рекламного бизнеса непосредственно зависит от социально-экономического положения в стране. Всемирный банк прогнозирует спад ВВП России до 4,5% в 2022 году. В июне прогноз аналитиков банка был хуже — 8,9%. Президент АРИР Борис Омельницкий подчеркнул, что сделанные в марте 2022 года экономические прогнозы о возможном сокращении объемов рынка рекламы на 40-70% в текущем году реализовались по минимуму. Поэтому рекламные группы и игроки отрасли предсказывают не настолько драматичное падение индустрии, как казалось в начале года. По словам Елены Кустовой (Managing Partner Media Instinct Group), по итогам 2022 года снижение отраслевых показателей может составить 18%, а по данным Андрея Цыпера, исполнительного директора по медиа Rambler&Co, рынок цифровых коммуникаций просядет на 29%. Однако сценарии на будущий год выглядят более позитивно: Media Instinct Group ожидает, что индустрия продемонстрирует рост от 6 до 10%, а OMD OM Group допускает, что рекламный рынок способен превысить объемы 2020 года.