64% россиян высказались за присвоение Мариуполю и Мелитополю почетных званий

15 ноября под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось заседание Российского организационного комитета «Победа». Одним из затронутых на заседании вопросов стало присвоение почетных званий ряду городов, информирует NewsNN.ru.
О том, что некоторым городам России присвоили почетные звания «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы», оказались информированы 76% россиян. Почти четверть опрошенных услышали об этом впервые (24%).
Более половины россиян знали о том, что Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания «Город воинской славы», еще девяти городам РФ (среди которых Горловка и Луганск) – звания «Город трудовой доблести» (56%). Впервые узнали об этом в ходе опроса 44% жителей России.
К присвоению почетных званий городам, недавно вошедшим в состав России (Мариуполь, Мелитополь, Горловка, Луганск), опрошенные относятся большей частью положительно (64%); высказали отрицательное отношение – 5%, безразличны к этой новости – 25%. Затруднились с ответом 6%.
В топ-3 объяснений поддержки этого решения вошли следующие (в категории декларирующих положительное отношение): заслуженная награда (15%), значимый вклад этих городов в победу в Великой Отечественной войне (10%), продолжительное пребывание жителей под обстрелами (9%).