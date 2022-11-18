64% россиян высказались за присвоение Мариуполю и Мелитополю почетных званий

Более половины россиян знали о том, что Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания «Город воинской славы», еще девяти городам РФ (среди которых Горловка и Луганск) – звания «Город трудовой доблести» (56%). Впервые узнали об этом в ходе опроса 44% жителей России.