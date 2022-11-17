Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трём семьям с детьми-инвалидами

Глава региона Вячеслав Гладков 17 ноября вручил семьям с детьми-инвалидами ключи от их нового жилья. В дома заселились семьи из Белгородского района: в семье Екатерины и Михаила Пешковых воспитывают пятерых детей, в семье Анны и Сергея Плотниковых — четверых, а в семье Марии и Андрея Зиновьевых — двоих.