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Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трём семьям с детьми-инвалидами

Вчера, 20:38
Фото: 1MI
Семьям также вручили цветы и подарки, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона Вячеслав Гладков 17 ноября вручил семьям с детьми-инвалидами ключи от их нового жилья. В дома заселились семьи из Белгородского района: в семье Екатерины и Михаила Пешковых воспитывают пятерых детей, в семье Анны и Сергея Плотниковых — четверых, а в семье Марии и Андрея Зиновьевых — двоих.

Когда в прошлом году мы обсуждали эту программу, мы понимали, что семьям с особенными детками очень требуется наша помощь. И сегодня в этих домах созданы условия для комфортного проживания всех членов больших и дружных семей. Очень хочу, чтобы все дети были здоровы и счастливы. А всем, что от нас зависит, мы обязательно поможем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 11 ноября семьям из Волоконовского района также вручили ключи от новых домов.

На сайте госзакупок регулярно появляются заявки на приобретение жилья для семей с детьми-инвалидами. Например, заявка от администрации Валуйского горокруга на приобретение жилого дома в городе Валуйки за 4 001 400 рублей.

Белгородским семьям с детьми-инвалидами вручили ключи от нового жилья
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#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Семьи с детьми#Новое жильё
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