Всем белгородским школьникам на дистанте планируют выдавать сухпайки

По официальным данным, на 2022 год в областном и муниципальных бюджетах на предоставление бесплатного питания школьникам Белгородской области было предусмотрено порядка 1,53 млрд рублей. В текущем учебном году бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечивают 167 тысяч учащихся.
Согласно региональному закону, в Белгородской области во время дистанционного обучения льготники получают продуктовые наборы в виде сухпайков. В областном правительстве добавили, что в настоящее время подготовлен проект нормативно-правового акта, который предусматривает обеспечение одноразовым питанием в виде продуктовых наборов всех учащихся, не имеющих льгот, при дистанционном обучении.
Поэтому экономии бюджетных средств не будет.
Что касается 2023 года, на предоставление бесплатного питания школьникам плановые средства в областном и муниципальных бюджетах составляют порядка 2,1 млрд рублей.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков объяснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайки. Он отметил, что продукты получают дети из многодетных семей и дети с ОВЗ.