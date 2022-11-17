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Всем белгородским школьникам на дистанте планируют выдавать сухпайки

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI
Речь идёт не только о льготниках. Сухпайки планируют выдавать всем школьникам, которые учатся онлайн. Об этом «Бел.Ру» сообщили в областном правительстве.

По официальным данным, на 2022 год в областном и муниципальных бюджетах на предоставление бесплатного питания школьникам Белгородской области было предусмотрено порядка 1,53 млрд рублей. В текущем учебном году бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечивают 167 тысяч учащихся.

Согласно региональному закону, в Белгородской области во время дистанционного обучения льготники получают продуктовые наборы в виде сухпайков. В областном правительстве добавили, что в настоящее время подготовлен проект нормативно-правового акта, который предусматривает обеспечение одноразовым питанием в виде продуктовых наборов всех учащихся, не имеющих льгот, при дистанционном обучении.

Поэтому экономии бюджетных средств не будет.

Что касается 2023 года, на предоставление бесплатного питания школьникам плановые средства в областном и муниципальных бюджетах составляют порядка 2,1 млрд рублей.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков объяснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайки. Он отметил, что продукты получают дети из многодетных семей и дети с ОВЗ.

Вячеслав Гладков объяснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайки
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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Сухпайки#Школьники#Дистанционное обучение в школах#Кристина Семенчук
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