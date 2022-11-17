Всем белгородским школьникам на дистанте планируют выдавать сухпайки

Согласно региональному закону, в Белгородской области во время дистанционного обучения льготники получают продуктовые наборы в виде сухпайков. В областном правительстве добавили, что в настоящее время подготовлен проект нормативно-правового акта, который предусматривает обеспечение одноразовым питанием в виде продуктовых наборов всех учащихся, не имеющих льгот, при дистанционном обучении.