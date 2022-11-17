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Воевавший за Украину брянский наёмник погиб в спецоперации

Вчера, 13:45
Фото: Брянские новости
Мужчина был гражданином Азербайджана, но жил в посёлке Белые Берега, сообщают «Брянские новости».

Российские военные ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ наёмника из Брянской области. 33-летний Сабир Канзафаров был гражданином Азербайджана, однако какое-то время жил в брянском посёлке Белые Берега.

Как пишет издание, сообщения о смерти мужчины опубликовали в группе населённого пункта «ВКонтакте». По словам местных жителей, когда-то он жил в посёлке, многие его знают. Работал Канзафаров на местной автомойке.

Тем временем в белгородском Шебекино открыли три плиты в память о погибших в СВО российских военнослужащих. Они появились в военно-патриотическом сквере «Айсберг».

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Черноземье#Брянская область#Наёмник ВСУ#Погиб
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