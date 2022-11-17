Владимир Жданов рассказал, почему при обстреле Шебекино не включили сирену

Во время прямого эфира главе Шебекинского городского округа Владимиру Жданову поступил вопрос от жительницы. Женщина интересовалась, почему при обстреле Шебекино 15 ноября не была включена воздушная тревога.
Вы знаете, обстрел из миномётов и ствольной артиллерии длится всего 3–5 минут, наступает он внезапно. Предугадать начало обстрелов по понятной причине мы не можем. Если бы обстрел продолжался чуть дольше, безусловно, сирена была бы включена. Но вопрос очень правильный, я ещё отработаю его со спецслужбой.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
Напомним, что 15 ноября ВСУ обстреляли Шебекино и Валуйки, где от обстрела скончались четверо человек и ещё трое были госпитализированы.
17 ноября Шебекино вновь обстреляли — снаряд попал в жилой дом, в котором в это время находилась 15-летняя девочка. Вечером этого же дня обстрелу подверглась подстанция в Белгородском районе, из-за чего многие населённые пункты остались без света и воды.