В Белгородской области выросло число помещённых в детдома детей

Данные редакции предоставили в министерстве соцзащиты и министерстве образования региона. Всего в области работают десять детдомов. Из них семь государственных, два негосударственных и один специализированный. Также в регионе действуют девять школ-интернатов — шесть для детей с ОВЗ и три для детей со способностями.