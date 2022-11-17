В Белгородской области выросло число помещённых в детдома детей

В Белгородской области выросло число детей, помещённых в детдома. По состоянию на октябрь их было 79. В 2021 году — 65, а годом ранее — 55. Наибольшее число было в 2019 году — 98 детей. При этом белгородцы в 2022 году стали реже брать детей под опеку, пишет издание.
Данные редакции предоставили в министерстве соцзащиты и министерстве образования региона. Всего в области работают десять детдомов. Из них семь государственных, два негосударственных и один специализированный. Также в регионе действуют девять школ-интернатов — шесть для детей с ОВЗ и три для детей со способностями.
По состоянию на 1 ноября в детских домах находятся 170 воспитанников, причём подавляющее число их них — дети-сироты. Всего 15 юных белгородцев попали в эти учреждения по заявлению родителей. В 2022 году в детдома попали 79 детей, 67 из них остались без попечителя.
В школах-интернатах обучается 1241 ученик. В их числе 36 детей-сирот. В этом году в организации зачислили 536 человек. Без родителей из них остались только трое. В период с 2018 по 2021 год количество детей, помещённых в интернаты, падало, но в этом году вновь стало увеличиваться.
Примечательно, что белгородцы стали реже брать детей под опеку. Для сравнения: в 2022 году они забрали 126 детей, а годом ранее — 164. Наилучшим показатель последних лет был в 2020 году, когда жители региона решили опекать 229 детей.
Несколько иная ситуация с усыновлением. В 2022 году белгородцы усыновили 15 детей, в 2021 — девять, а в 2020 всего три.