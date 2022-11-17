В Белгородской области в конце рабочей недели продолжится снегопад

В субботу, 19 ноября, ночью до -6 ˚С и без осадков. В светлое время суток ожидается 1 ˚С и мокрый снег. Снегопад будет и в воскресенье, 20 ноября. Ночью до -2 ˚С, днём — до -1 ˚С.