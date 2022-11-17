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В Белгородской области в конце рабочей недели продолжится снегопад

Вчера, 14:25
Фото: Bel.ru
18 ноября ночью 0–5 ˚С мороза. Днём чуть теплее — от 3 ˚С мороза до 2 ˚С тепла. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области в пятницу снова ожидается снегопад. Ночью в регионе 0–5 ˚С мороза. Днём — от 3 ˚С ниже нуля до 2 ˚С тепла. При этом на дорогах возможна гололедица.

В Белгороде снег синоптики обещают только ночью. Также в тёмное время суток температура опустится до -4 ˚С. Днём в областном центре потеплеет до -1 ˚С. Будет облачно, но без осадков.

В субботу, 19 ноября, ночью до -6 ˚С и без осадков. В светлое время суток ожидается 1 ˚С и мокрый снег. Снегопад будет и в воскресенье, 20 ноября. Ночью до -2 ˚С, днём — до -1 ˚С.

 

#Наталья Корявых#Погода#Прогноз погоды#Снегопад
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