В Белгородской области в конце рабочей недели продолжится снегопад

В Белгородской области в пятницу снова ожидается снегопад. Ночью в регионе 0–5 ˚С мороза. Днём — от 3 ˚С ниже нуля до 2 ˚С тепла. При этом на дорогах возможна гололедица.
В Белгороде снег синоптики обещают только ночью. Также в тёмное время суток температура опустится до -4 ˚С. Днём в областном центре потеплеет до -1 ˚С. Будет облачно, но без осадков.
В субботу, 19 ноября, ночью до -6 ˚С и без осадков. В светлое время суток ожидается 1 ˚С и мокрый снег. Снегопад будет и в воскресенье, 20 ноября. Ночью до -2 ˚С, днём — до -1 ˚С.