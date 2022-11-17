В Белгородском районе осколки ракет повредили машины и частный дом

Во время прямого эфира глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что за 17 ноября осколки ракет повредили машины и частный дом в шести населённых пунктах.
За сегодня осколками были повреждены машины и крыша жилого дома. Последствия есть в Разумном, Никольском, Новосадовом, Северном, Севрюково и Дубовом. Комиссия посетит населённые пункты и бесплатно отремонтирует все повреждения.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района
Напомним, что этим вечером также обстреляли подстанцию в Белгородском районе. Многие жители остались без света, а некоторые и без воды. Обошлось без пострадавших.