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В Белгородском районе осколки ракет повредили машины и частный дом

Вчера, 17:48
По известной информации, пострадавших нет, рассказал глава Белгородского района Владимир Перцев.
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Пво

Во время прямого эфира глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что за 17 ноября осколки ракет повредили машины и частный дом в шести населённых пунктах.

За сегодня осколками были повреждены машины и крыша жилого дома. Последствия есть в Разумном, Никольском, Новосадовом, Северном, Севрюково и Дубовом. Комиссия посетит населённые пункты и бесплатно отремонтирует все повреждения.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района

Напомним, что этим вечером также обстреляли подстанцию в Белгородском районе. Многие жители остались без света, а некоторые и без воды. Обошлось без пострадавших.

Подстанцию в Белгородском районе обстреляли ВСУ
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#Александра Склярова#Происшествия#Пво#Белгородский район#Владимир перцев#Осколки
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