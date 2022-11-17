Центр современного искусства откроют в Старом Осколе Белгородской области

По задумке властей, преданный забвению кинотеатр реанимируют как арт-резиденцию. Это направление в Белгородской области развивается активно в последние годы. «Быль» станет «Новой былью» и площадкой для творчества молодёжи.
Перезапустить «Быль» планируют уже год. На итоговом заседании коллегии министерства культуры, которое состоялось в Старом Осколе 16 ноября, наконец, обозначили твёрдое намерение довести дело до конца.
Кроме этой креативной площадки, в области откроют ещё несколько аналогичных точек в разных муниципалитетах.
Проектам нужно организовать все условия для того, чтобы они вышли за пределы лабораторий. Мы поддерживаем творческую молодёжь, создаём все условия для реализации их идей. Наши специалисты помогают довести идеи до совершенства.
Константин Курганский, министр культуры Белгородской области
Создание экосистемы креативных индустрий стало ключевой темой на встрече работников сферы культуры. На областной коллегии профильного министерства обменялись опытом по развитию таких площадок. Задача на следующий год — масштабировать деятельность в этом направлении и привлечь большее количество молодёжи.