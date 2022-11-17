Центр современного искусства откроют в Старом Осколе Белгородской области

Создание экосистемы креативных индустрий стало ключевой темой на встрече работников сферы культуры. На областной коллегии профильного министерства обменялись опытом по развитию таких площадок. Задача на следующий год — масштабировать деятельность в этом направлении и привлечь большее количество молодёжи.