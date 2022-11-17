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Телеком-компаниям могут разрешить получить инвестиционный налоговый вычет

Сегодня, 12:50
Фото: Белгородская областная дума
На инвестиционный налоговый вычет смогут претендовать фирмы, работающие в сфере телекоммуникаций. Разработчики соответствующего законопроекта считают, что введение такой меры поможет сохранить качество связи в Белгородской области. Депутаты инициативу оценили, сообщили в пресс-службе облдумы.

В Белгородской области могут ввести инвестиционный вычет по налогу на прибыль для компаний в сфере телекоммуникаций. Соответствующий законопроект накануне обсуждали депутаты облдумы.

Авторы инициативы уверены, что введение вычета поможет сохранить качество связи в Белгородской области, обеспечить приоритетные инвестиции в рамках программы устранения цифрового неравенства. Тем более что установка тех же вышек сотовой связи продолжится и в следующем году.

«Принятие закона позволит организациям уменьшить налог на прибыль за счёт осуществления расходов на приобретение или сооружение основных средств (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств), а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование», — отметила замминистра — глава департамента стратегического планирования и конкурентной политики регионального минэкономразвития Зоя Астанкова.

Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении и в целом. Если это случится, закон будет распространяться на период с 1 января текущего года по 31 декабря 2027 года.

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#Инна Рогова#Экономика#Белгородская область#Вычет#Налоги#Телеком
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