Телеком-компаниям могут разрешить получить инвестиционный налоговый вычет

Авторы инициативы уверены, что введение вычета поможет сохранить качество связи в Белгородской области, обеспечить приоритетные инвестиции в рамках программы устранения цифрового неравенства. Тем более что установка тех же вышек сотовой связи продолжится и в следующем году.