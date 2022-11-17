Телеком-компаниям могут разрешить получить инвестиционный налоговый вычет

В Белгородской области могут ввести инвестиционный вычет по налогу на прибыль для компаний в сфере телекоммуникаций. Соответствующий законопроект накануне обсуждали депутаты облдумы.
Авторы инициативы уверены, что введение вычета поможет сохранить качество связи в Белгородской области, обеспечить приоритетные инвестиции в рамках программы устранения цифрового неравенства. Тем более что установка тех же вышек сотовой связи продолжится и в следующем году.
«Принятие закона позволит организациям уменьшить налог на прибыль за счёт осуществления расходов на приобретение или сооружение основных средств (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств), а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование», — отметила замминистра — глава департамента стратегического планирования и конкурентной политики регионального минэкономразвития Зоя Астанкова.
Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении и в целом. Если это случится, закон будет распространяться на период с 1 января текущего года по 31 декабря 2027 года.