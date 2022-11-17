Татьяна Шляева возглавила Белгородский методический центр по художественному развитию

Назначения связаны с уходом на заслуженный отдых предшественников. На пенсию вышли Мария Кугина, возглавлявшая крупнейший историко-художественный музей региона три десятка лет, и Татьяна Белокурова, которая курировала деятельность регионального учебно-методического центра по художественному образованию.