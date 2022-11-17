Татьяна Шляева возглавила Белгородский методический центр по художественному развитию

Руководство Белгородским государственным историко-художественным музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление» взяла на себя Елена Чефонова, а региональный методический центр по художественному развитию возглавила Татьяна Шляева.
Назначения связаны с уходом на заслуженный отдых предшественников. На пенсию вышли Мария Кугина, возглавлявшая крупнейший историко-художественный музей региона три десятка лет, и Татьяна Белокурова, которая курировала деятельность регионального учебно-методического центра по художественному образованию.
Управления культуры в администрациях Губкинского и Новооскольского горокругов возглавили Лидия Фирсова и Инесса Сушкова соответственно. А курировать деятельность Белгородской государственной детской библиотеки имени А.А. Лиханова станет Максим Бессонов.
Расширенное заседание коллегии прошло в Старом Осколе 16 ноября. На нём подвели промежуточные итоги работы отрасли. Акцентом в развитии станут экосистемы креативных индустрий и дальнейшее укрупнение АРТ-резиденций – творческих помещений для работы с молодёжью.