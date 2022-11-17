Сколько миллионов тратят на уборку снега в Белгороде

Согласно документам закупки, улично-дорожную сеть в мкр. Сокол в Белгороде будут расчищать за 526 186 рублей. Заказчик работ — «Управление Белгорблагоустройство». Контракт был заключён с ОАО «Дорожно-строительное управление № 6».
Контракт действует с 8 ноября по 31 декабря 2023 года. Источник финансирования — средства Белгорблагоустройства.
Отметим, что рабочим предстоит расчищать от снега 50 улиц микрорайона.
Ещё один контракт на содержание улично-дорожной сети города в зимний период обошёлся Белгорблагоустройству в 4 999 999 рублей. Убирать улицы будет ИП Фарафонов Андрей Александрович. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Также на содержание городских улиц и дорог Белгорода в зимний период БГБ направило 8 452 059 рублей. Договор на выполнение работ был заключён с ООО «Автострада». Контракт также будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Ещё 5 млн рублей на уборку снега было направлено ИП Федюнин Сергей Геннадьевич. Контракт действует до декабря следующего года. Также контракт на 5 млн рублей до конца следующего года заключён с ООО «Легас Груп».
Мкр. Восточный в Белгороде будут убирать за 296 115 рублей. Исполнителем контракта назначено ООО «БСО». Общая площадь убираемой территории за одну уборку составит 60 тыс. кв. м. Подрядчику предстоит очищать от снега 19 улиц микрорайона. Контракт действует до следующего года.
Уборкой Старого города в Белгороде займётся также ООО «БСО». Контракт БГБ обошёлся в 724 558 рублей. Общая площадь убираемой территории — 148 тыс. кв. м. Рабочим предстоит уборка 52 улиц Старого города.
Недавно на госзакупках появился лот на уборку и вывоз снега. Заказчик работ — МКУ «Центр бухгалтерского учёта Белгорода». Начальная цена контракта — 112 тыс. рублей. Имя порядчика ещё не известно.
Согласно документам закупки, рабочим необходимо будет убирать и вывозить снег с территории административного здания по улице Генерала Лебедя, 2.
Отметим, общая сумма контрактов, заключённых на уборку снега с улиц Белгорода предстоящей зимой, превысила 23,5 млн рублей.
Контракт на расчистку снега БГБ в текущем году заключило с ОАО «Дорожно-строительное управление № 6». Компания была зарегистрирована в 1993 году в Белгороде во 2-м переулке Декабристов. Генеральный директор организации — Елена Макарова. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», выручка организации по итогам прошлого года составила 207 млн рублей, а сумма прибыли — 16 млн рублей.
Убирать снег в этом году будет ООО «Автострада». Организация была зарегистрирована восемь лет назад по адресу: Белгород, улица Победы, 69. Генеральный директор организации — Андрей Фарафонов. Отрасль, в которой специализируется компания, — строительство автодорог и автомагистралей.
По итогам прошлого года выручка компании составила 469 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 14 млн рублей. Контракт был также заключён с ИП Фарафонов Андрей Александрович и ИП Федюнин Сергей Геннадьевич.
Помимо этого, убирать городские дороги будет ООО «Легас Груп». Эта компания была зарегистрирована в 2020 году. Основной вид деятельности организации — производство земляных работ. Гендиректор компании — Олег Винников.
Стоит отметить, что выручка организации в прошлом году насчитывала 70 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 5 млн рублей.
Кроме того, расчисткой снега займётся ООО «БСО». Компания появилась в 2013 году. Генеральный директор — Алексей Титенко. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.
В прошлом году выручка организации достигла 849 млн рублей, а чистая прибыль — 2 млн рублей.
Согласно документам госзакупок, рабочим необходимо убирать снежно-ледяной покров. При расчистке снега более 2 см дороги должны убирать техникой с коммунальным отвалом. Убираемый снег должен сдвигаться с проездов вдоль края проезжей части. В первую очередь работы должны проводиться на участках, где возможно возникновение аварийной ситуации: на подъёмах и спусках с большим уклоном, на участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок и на всех других участках, где может потребоваться экстренное торможение.
Технология и режимы уборочных работ на проезжей части должны обеспечить беспрепятственное движение транспорта и пешеходов независимо от погодных условий.
Нормативный срок устранения рыхлого или талого снега отсчитывается с момента окончания снегопада или метели до полного устранения, а зимней скользкости — не более шести часов с момента обнаружения.
Отметим, что спецтранспорт должен поддерживать навигационную спутниковую систему GPS и ГЛОНАСС с установленной SIM-картой для передачи данных.
Напомним, согласно алгоритму уборки снега, разработанному по поручению Вячеслава Гладкова, в течение 30 минут после начала снегопада и ледяного дождя в первую очередь будут убирать подъезды, ступени, спуски, пешеходные дорожки, а затем тротуары и дворовые территории. После уборки дворов очищать будут детские площадки и парковки. Это должно произойти не позднее четырёх часов после начала снегопада. Все УК создали базу данных автовладельцев, чтобы заблаговременно оповещать их о предстоящей расчистке.
Сегодня, 17 ноября, Белгород накрыло снегом. С утра на уборку городских улиц вышли 212 человек и 50 единиц техники.
В социальных сетях сразу же появились следующие комментарии: «Для коммунальщиков, как всегда, неожиданно снег выпал! Где же вся хвалёная новая снегоуборочная техника?»
Другие белгородцы негодуют, почему на некоторых участках города не работает снегоуборочная техника: «Снег — это, безусловно, прекрасно, но очень жаль, что люди, которые отвечают за снегоуборочные машины, не были готовы к снегу. Ехала утром из Разумного до Белгорода, не увидела ни одной машины снегоуборочной».
Некоторые же хвалят коммунальщиков и отмечают, что они начали работать с пяти утра.