Сколько миллионов тратят на уборку снега в Белгороде

Напомним, согласно алгоритму уборки снега, разработанному по поручению Вячеслава Гладкова, в течение 30 минут после начала снегопада и ледяного дождя в первую очередь будут убирать подъезды, ступени, спуски, пешеходные дорожки, а затем тротуары и дворовые территории. После уборки дворов очищать будут детские площадки и парковки. Это должно произойти не позднее четырёх часов после начала снегопада. Все УК создали базу данных автовладельцев, чтобы заблаговременно оповещать их о предстоящей расчистке.