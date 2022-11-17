Шебекинцы пожаловались на СМС-оповещения при обстреле

15 ноября ВСУ серьёзно обстреляли город Шебекино. Тогда погибли трое людей, есть пострадавшие. По словам местной жительницы, почти никому в Шебекино во время страшного обстрела не поступили на телефоны СМС-оповещения.
Губернатор оспорил заявление женщины. СМС рассылали, но вот когда — уже другой вопрос.
Знаю точно, что СМС-оповещение проводилось. Один из сотовых операторов дал на некоторое время позже, чем остальные. Поэтому сейчас делаем всё, чтобы этого больше не происходило.
Вячеслав Гладков
Даже если вам не пришло СМС-сообщение, но вы слышите взрывы — не выходите на улицу и не подходите к окнам. Если есть возможность, спрячьтесь в укрытии.