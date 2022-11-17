Работники Белгорблагоустройства очищают улицы и дороги от снега

В Telegram-канале «Уютный Белгород», принадлежащем Белгорблагоустройству, сообщили об активной уборке улиц и дорог области от выпавшего снега.
Ещё с лета мы проверяли экипировку, инструменты и технику, а пару недель назад начали формировать конусы из песка на остановках и пешеходных маршрутах и вводить дежурные бригады. Надеемся, этих мер хватит, чтобы не допустить аварий на дорогах и травм среди пешеходов.
Белгорблагоустройство
Напомним, что снег в Белгородской области выпал ночью 17 ноября, но из-за него в регионе уже случилось несколько аварий.