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Работники Белгорблагоустройства очищают улицы и дороги от снега

Сегодня, 06:04
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
В Белгорблагоустройстве сообщили, что готовились к такой погоде заранее.

В Telegram-канале «Уютный Белгород», принадлежащем Белгорблагоустройству, сообщили об активной уборке улиц и дорог области от выпавшего снега.

Ещё с лета мы проверяли экипировку, инструменты и технику, а пару недель назад начали формировать конусы из песка на остановках и пешеходных маршрутах и вводить дежурные бригады. Надеемся, этих мер хватит, чтобы не допустить аварий на дорогах и травм среди пешеходов.
Белгорблагоустройство

Напомним, что снег в Белгородской области выпал ночью 17 ноября, но из-за него в регионе уже случилось несколько аварий.

Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
В Старом Осколе из-за выпавшего снега случилась авария и образовалась пробка
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Погода в Белгородской области#Белгород#Уборка снега#Белгорблагоустройство
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