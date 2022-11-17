Пострадавшую при обстреле Шебекино девочку продолжат лечить в Москве

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что 15-летнюю девочку, пострадавшую при обстреле Шебекино, уже 18 ноября продолжат лечить в Москве.
К сожалению, даже сегодня вновь под обстрел попал город Шебекино, была ранена пятнадцатилетняя девочка. Уже завтра врачи доставят её в Москву для дальнейшего лечения. Все вместе мы желаем ей скорейшего выздоровления.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 17 ноября Шебекино обстреляли из «Града». 15-летняя девочка находилась дома, когда снаряд ВСУ попал в её дом. Семье пострадавшей окажут необходимую помощь, в том числе в восстановлении дома.