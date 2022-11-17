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Полиция задержала приехавшего в Белгородский район «гастролёра»-рецидивиста

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
Мужчину задержали по подозрению в серии квартирных краж. Он находится под стражей, сообщили в региональном УМВД.

В Белгородском районе действовал «гастролёр», который обкрадывал квартиры. У одной пенсионерки он похитил полотенце. Подозреваемого в серии краж уже задержали.

Обычно мужчина проникал в частные дома, но один раз ограбил квартиру на первом этаже. Как стало известно полиции, злоумышленник приехал в регион специально для совершения преступлений. В Новосадовом он совершил две кражи. В первом случае мужчина украл несколько бутылок алкоголя на 7,5 тыс. рублей. Во втором — ювелирные изделия на 50 тыс. рублей. Причём грабителя один из потерпевших почти застал врасплох, но он успел сбежать.

Ещё два преступления «гастролёр» совершил в Северном. В одной из квартир он нашёл сумку и забрал оттуда 30 тыс. рублей. В другом доме мужчина украл ювелирные украшения на 90 тыс. рублей.

Последнюю кражу злоумышленник совершил в Дубовом. Он знал, что 75-летняя потерпевшая уехала, поэтому дождался темноты и пробрался в её дом. Оттуда он вынес бусы, бижутерию, платки, кошелёк, глюкометр, шторы и даже полотенце.

Грабитель пытался скрыться на машине, но его остановили полицейские, которые обнаружили похищенное имущество в авто. Против него возбудили уголовное дело. Пока мужчину заключили под стражу.

Напомним, 17-летний подросток 22 октября ограбил мужчину в подъезде дома на улице Щорса. 19-летний житель региона вынес из магазинов сотовой связи более 50 телефонов. 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Криминал#Белгородский район#Вор-рецидивист#Задержание
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