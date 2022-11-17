Полиция задержала приехавшего в Белгородский район «гастролёра»-рецидивиста

Обычно мужчина проникал в частные дома, но один раз ограбил квартиру на первом этаже. Как стало известно полиции, злоумышленник приехал в регион специально для совершения преступлений. В Новосадовом он совершил две кражи. В первом случае мужчина украл несколько бутылок алкоголя на 7,5 тыс. рублей. Во втором — ювелирные изделия на 50 тыс. рублей. Причём грабителя один из потерпевших почти застал врасплох, но он успел сбежать.