Полиция задержала приехавшего в Белгородский район «гастролёра»-рецидивиста

В Белгородском районе действовал «гастролёр», который обкрадывал квартиры. У одной пенсионерки он похитил полотенце. Подозреваемого в серии краж уже задержали.
Обычно мужчина проникал в частные дома, но один раз ограбил квартиру на первом этаже. Как стало известно полиции, злоумышленник приехал в регион специально для совершения преступлений. В Новосадовом он совершил две кражи. В первом случае мужчина украл несколько бутылок алкоголя на 7,5 тыс. рублей. Во втором — ювелирные изделия на 50 тыс. рублей. Причём грабителя один из потерпевших почти застал врасплох, но он успел сбежать.
Ещё два преступления «гастролёр» совершил в Северном. В одной из квартир он нашёл сумку и забрал оттуда 30 тыс. рублей. В другом доме мужчина украл ювелирные украшения на 90 тыс. рублей.
Последнюю кражу злоумышленник совершил в Дубовом. Он знал, что 75-летняя потерпевшая уехала, поэтому дождался темноты и пробрался в её дом. Оттуда он вынес бусы, бижутерию, платки, кошелёк, глюкометр, шторы и даже полотенце.
Грабитель пытался скрыться на машине, но его остановили полицейские, которые обнаружили похищенное имущество в авто. Против него возбудили уголовное дело. Пока мужчину заключили под стражу.