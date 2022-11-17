Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый снегопад: сколько аварий произошло в Белгородской области 17 ноября

Вчера, 15:19
Фото: 1MI
В четверг регион накрыло снегом. Из-за сложных погодных условий несколько автомобилистов попали в ДТП.
Сюжет
ДТП

Утром на пересечении улиц Студенческая — Промышленная в Белгороде столкнулись три автомобиля, сообщает телеграм-канал «Жесть Белгород». О причинах ДТП и количестве пострадавших в настоящий момент неизвестно.

Фото: телеграм-канал "Жесть Белгород"

Ещё одна авария произошла в Разумном — автобус вылетел с проезжей части. По предварительным данным, ДТП случилось на улице Виноградной.

Фото: Телеграм-канал "Жесть Белгород"

Также авария произошла на объездной дороге Новосадовый — Разумное. По данным телеграм-канала «Авто Белгород», на пешеходном переходили сбили пожилую женщину.

Фото: Телеграм-канал "Авто Белгород"

По информации регионального управления МЧС, в 11:10 авария произошла в районе хутора Жданов Яковлевского горокруга. На дороге столкнулись два авто — Skoda Rapid и Fiat. В ДТП также пострадал пешеход.

В 10:58 вылетела в кювет и опрокинулась на дороге Валуйки — Алексеевка машина Volvo. В результате ДТП имеются пострадавшие.

Фото: МЧС России по Белгородской области

В 07:48 в хуторе Крапивенские Дворы Яковлевского горокруга столкнулись Niva Chevrolet и Opel Astra. В аварии пострадал человек.

Фото: МЧС России по Белгородской области

Кроме того, утром 17 ноября произошло смертельное ДТП в Алексеевском горокруге. На трассе М4 «Дон» столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, ещё четверо получили травмы. Пострадавших отправили в больницу.

Две аварии из-за выпавшего снега произошли в Старом Осколе и Яковлевском горокруге. В Старом Осколе водитель врезался в ограждение на Южной объездной. Из-за аварии образовалась пробка. А в Яковлевском горокруге водитель не справился с управлением и въехал в дерево.

Читайте также:
Виновника ДТП с погибшим белгородским учителем осудили на два годаПьяный белгородец сбил женщину на дороге и скрылся с места ДТППосле ДТП по маршруту Рязань — Старый Оскол шестеро белгородцев попали в больницу
#Алина Харина#Белгородская область#Дтп со смертельным исходом#Аварии#Снегопад#Происшествия#ДТП
Подпишитесь
Приграничное село в Шебекинском горокруге попало под миномётный обстрел
Сегодня, 15:04
Куда уходят деньги: какие компании в Белгородской области «прописаны» за границей
Сегодня, 10:37
Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки
Сегодня, 11:35
«Раскрась мину-лепесток»: родителей детсадовцев удивил «Блокнот безопасности»
Сегодня, 12:29
Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации
Сегодня, 14:26
За пять лет в Белгорблагоустройстве сменилось 10 руководителей
Сегодня, 14:19