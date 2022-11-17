Первый снегопад: сколько аварий произошло в Белгородской области 17 ноября

Две аварии из-за выпавшего снега произошли в Старом Осколе и Яковлевском горокруге. В Старом Осколе водитель врезался в ограждение на Южной объездной. Из-за аварии образовалась пробка. А в Яковлевском горокруге водитель не справился с управлением и въехал в дерево.