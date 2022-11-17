Первый снегопад: сколько аварий произошло в Белгородской области 17 ноября

Утром на пересечении улиц Студенческая — Промышленная в Белгороде столкнулись три автомобиля, сообщает телеграм-канал «Жесть Белгород». О причинах ДТП и количестве пострадавших в настоящий момент неизвестно.
Ещё одна авария произошла в Разумном — автобус вылетел с проезжей части. По предварительным данным, ДТП случилось на улице Виноградной.
Также авария произошла на объездной дороге Новосадовый — Разумное. По данным телеграм-канала «Авто Белгород», на пешеходном переходили сбили пожилую женщину.
По информации регионального управления МЧС, в 11:10 авария произошла в районе хутора Жданов Яковлевского горокруга. На дороге столкнулись два авто — Skoda Rapid и Fiat. В ДТП также пострадал пешеход.
В 10:58 вылетела в кювет и опрокинулась на дороге Валуйки — Алексеевка машина Volvo. В результате ДТП имеются пострадавшие.
В 07:48 в хуторе Крапивенские Дворы Яковлевского горокруга столкнулись Niva Chevrolet и Opel Astra. В аварии пострадал человек.
Кроме того, утром 17 ноября произошло смертельное ДТП в Алексеевском горокруге. На трассе М4 «Дон» столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, ещё четверо получили травмы. Пострадавших отправили в больницу.
Две аварии из-за выпавшего снега произошли в Старом Осколе и Яковлевском горокруге. В Старом Осколе водитель врезался в ограждение на Южной объездной. Из-за аварии образовалась пробка. А в Яковлевском горокруге водитель не справился с управлением и въехал в дерево.