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Молодой белгородец украл у мужчины 20 тысяч рублей в подъезде по улице Щорса

Сегодня, 04:14
Фото: 1MI
Перед кражей парень несколько раз ударил мужчину по голове.

По информации следственного комитета по Белгородской области, инцидент произошёл 22 октября: 17-летний белгородец находился в подъезде одного из домов по улице Щорса, когда туда же зашёл 34-летний житель этого дома. 

Молодой человек нанёс мужчине несколько ударов по голове, отчего тот отключился. Парень забрал у жителя 20 тысяч рублей и скрылся, но подозреваемого уже нашли. На него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

После раскрытия всех деталей преступления молодому белгородцу может грозить до семи лет тюрьмы с уплатой штрафа до 10 тысяч рублей.

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