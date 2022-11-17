Молодой белгородец украл у мужчины 20 тысяч рублей в подъезде по улице Щорса

По информации следственного комитета по Белгородской области, инцидент произошёл 22 октября: 17-летний белгородец находился в подъезде одного из домов по улице Щорса, когда туда же зашёл 34-летний житель этого дома.
Молодой человек нанёс мужчине несколько ударов по голове, отчего тот отключился. Парень забрал у жителя 20 тысяч рублей и скрылся, но подозреваемого уже нашли. На него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.
После раскрытия всех деталей преступления молодому белгородцу может грозить до семи лет тюрьмы с уплатой штрафа до 10 тысяч рублей.