Модульбанк заявил о запуске селлер-тарифов для продавцов в онлайн-магазинах

Как сообщает newsnn.ru, селлеры могут воспользоваться специальными банковскими условиями и сервисами, способствующими развитию онлайн-магазина. Также эти тарифы помогут снизить операционные расходы и увеличить рентабельность.
Тарифы касаются целого ряда банковских услуг. Речь о бесплатном выводе прибыли с маркетплейсов на личные счета, возможности рассчитываться с контрагентами с использованием валюты других стран — долларов, евро, юаней, валют СНГ, Турции, ОАЭ.
Также благодаря данному тарифу оказываются доступными различные нефинансовые услуги. Речь о бесплатном сервисе аналитики, позволяющем рассмотреть работу конкурентов на маркетплейсе, собственном центре дизайна, в котором предусмотрена профессиональная фотостудия. А с помощью дизайнеров можно создать, проанализировать и оптимизировать карточки товаров.
Помимо этого, тариф поможет с закупкой товара в таких странах, как Китай, Турция, Киргизия и Узбекистан. Профессиональные бухгалтеры, которые имеют опыт работы на маркетплейсах, помогут с ведением финансовой документации. Также помощь можно получить при сертификации товара, в логистике. Продавцы могут пройти обучение на образовательных курсах. А персональный менеджер окажет помощь в комплексной работе с магазином.
Пока продавцы могут работать с двумя тарифами. Стартовым тарифом «Селлер» могут воспользоваться магазины, которые имеют месячный оборот в размере до одного миллиона рублей. А тариф «Селлер PRO» пригодится тем магазинах, у которых месячный оборот не превышает пяти миллионов рублей. В любом тарифе предусмотрена настройка под свои нужды. Все обеспечены поддержкой и круглосуточным сопровождением.
По словам директора Модульбанка по маркетплейсам Ирины Максюты, специалисты банка проводили долгую и кропотливую разработку данных тарифов, собирали обратную связь, общались с продавцами, изучали опыт сторонних банков. Поскольку условия новых тарифов должны быть максимально комфортными и выгодными для клиентов. Ряд сервисов, наиболее популярных у селлеров, решили сделать бесплатными. Это касается открытия счета, аналитики по маркетплейсам, ведения бухгалтерии, бесплатного валютного контроля, использования валютных счетов, ведения внешнеэкономической деятельности. Банковское обслуживание, вывод выручки на свою карту, выпуск и обслуживание карты — также от 0 рублей.