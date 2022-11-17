Модульбанк заявил о запуске селлер-тарифов для продавцов в онлайн-магазинах

Пока продавцы могут работать с двумя тарифами. Стартовым тарифом «Селлер» могут воспользоваться магазины, которые имеют месячный оборот в размере до одного миллиона рублей. А тариф «Селлер PRO» пригодится тем магазинах, у которых месячный оборот не превышает пяти миллионов рублей. В любом тарифе предусмотрена настройка под свои нужды. Все обеспечены поддержкой и круглосуточным сопровождением.