Также журналисты «Бел.Ру» собрали воедино полезную информацию для путешественников со списком стран, при посещении которых не нужна виза. По состоянию на сентябрь напрямую из России можно было уехать в 18 стран. При этом в ряде из них до сих пор требуется предоставить сертификат о вакцинации от ковида или справку о перенесённом заболевании.