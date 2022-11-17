Как рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, отдых в новогодние праздники из года в год пользуется огромной популярностью среди белгородцев.
Прежде всего потому, что это период нерабочих дней и не требуется брать отпуск. Дополнительную актуальность определяет то, что зимой особенно хочется сменить обстановку, независимо от того, будут ли проведены эти дни на курортах России или за рубежом.
Вадим Коломытченко
Эксперт отметил, что для туристов доступны такие зарубежные направления, как Турция, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Куба, Венесуэла (с прямыми вылетами из Москвы). Из российских курортов — Сочи, Анапа, Карелия, Санкт-Петербург, Алтай, Кавказ, зимний Байкал и другие.
Самыми популярными направлениями отдыха в России у белгородцев являются Сочи, Кавказ, Санкт-Петербург, Байкал. В этом году многие жители области отправляются кататься на лыжах, сноубордах в горы, прежде всего, в Красную Поляну, Архыз, Домбай и Шерегеш. Также особой любовью пользуется отдых в санаториях Кисловодска, Пятигорска, Минеральных Вод. Туристы приобретают туры как с лечением, так и без. Из зарубежных стран — это Турция (преимущественно отели с подогреваемыми бассейнами в Анталии, Кемере и Белеке), Египет, ОАЭ, Таиланд. Туристы предпочитают в большей степени страны с небольшим по времени перелётом (5-8 часов).
Вадим Коломытченко
В свою очередь, директор ФТА «Анекс Тур Белгород» Александр Халаимов отметил, что больше новых направлений с прямым перелётом появляется внутри страны. Таким образом, внутренний туризм переживает настоящий Ренессанс.
Что касается стоимости туров на новогодние праздники, эксперты отметили, что в этом году наблюдается рост цен на зарубежный отдых по сравнению с прошлым годом. На некоторые направления – значительный. В первую очередь это дальние направления, такие как Таиланд, Куба, Шри-Ланка.
Это связано с повышенным спросом на зарубежный отдых, а также с тем, что количество рейсов и перевозчиков не такое большое и разнообразное, как ранее. Так, например, в Таиланд летают авиакомпании «Аэрофлот» и «Икар», на Шри-Ланку – авиакомпании «Аэрофлот» и «Azur».
Вадим Коломытченко
По словам Халаимова, стоимость туров на новогодние праздники вырастет от 30 до 100% из-за высокого спроса.
Люди по-прежнему хотят путешествовать, и ищут возможность отвлечься. В основном туры бронируют внутри страны. Заграничные туры с точки зрения логистики не очень удобны и заметно дороже.
Александр Халаимов
Как отметил Коломытченко, туры на новогодние праздники в этом году бронируются особенно активно.
Некоторые туристы забронировали свой отдых ещё в августе–сентябре. Это связано с тем, что по опыту прошлого года многие туристы, пришедшие бронировать свой отдых в октябре–ноябре, столкнулись с тем, что желаемые объекты размещения ушли в стоп-лист и были разобраны полностью. Поэтому путешественники заботятся о своём отпуске заранее. При этом стоит отметить, что на сегодняшний день выбор вариантов отдыха в России и за рубежом есть. Поэтому те, кто ещё планируют свой отдых, успеют забронировать интересные варианты.
Вадим Коломытченко
Напомним, ранее белгородские эксперты рассказали «Бел.Ру», куда можно поехать отдохнуть в сентябре из Белгородской области. Оказалось, что многие туристы ждали именно этот месяц для отдыха, потому что цены снижались, а погода стояла великолепная как на курортах России, так и за рубежом. Популярными направлениями по России являлись Сочи, Анапа, Геленджик, курорты Крыма, а также Кавказ (Дагестан, Чечня, Балкария), Калининград, Байкал, Карелия.
Также журналисты «Бел.Ру» собрали воедино полезную информацию для путешественников со списком стран, при посещении которых не нужна виза. По состоянию на сентябрь напрямую из России можно было уехать в 18 стран. При этом в ряде из них до сих пор требуется предоставить сертификат о вакцинации от ковида или справку о перенесённом заболевании.