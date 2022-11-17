Как белгородцам действовать при подозрительном фотографировании?

Как действовать при подозрительном фотографировании? Такой вопрос задали Вячеславу Гладкову на прямой линии «10 вопросов губернатору». Жителей Белгородской области интересует, как правильно реагировать и действовать при виде подозрительного человека, который фотографирует обстановку вокруг себя.