Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как белгородцам действовать при подозрительном фотографировании?

Вчера, 21:37
Фото: by PxHere
Вячеслав Гладков объяснил жителям Белгородской области, как себя вести в таких ситуациях.

Как действовать при подозрительном фотографировании? Такой вопрос задали Вячеславу Гладкову на прямой линии «10 вопросов губернатору». Жителей Белгородской области интересует, как правильно реагировать и действовать при виде подозрительного человека, который фотографирует обстановку вокруг себя.

Ответ: звонить по единому номеру 122 и рассказывать об увиденном. При возможности — подтвердить свои слова доказательством. Например, снимком подозрительного человека.

Звоните в любую дежурную службу, любому полицейскому. Если есть возможность — зафиксировать на свой телефон и предоставить. А мы с правоохранительными органами будем стараться разобраться в каждой ситуации.
Вячеслав Гладков
«Жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы заметили прохожих, которые фотографируют остановкиЗа три дня до обстрела с Украины Белгород снимал американский спутник
#Алина Харина#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Общество#Губернатор#Касается каждого#Средний уровень реагирования#Жёлтый уровень
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11