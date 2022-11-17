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Главный архитектор Белгорода будет работать в Ялте

Сегодня, 11:51
Фото: 1MI
Сергей Киселёв займёт аналогичную должность в городе в Крыму, сообщает «Абирег».

Бывший главный архитектор Белгорода теперь работает в Крыму. Он занял аналогичную должность в мэрии Ялты спустя несколько дней после увольнения.

Как пишет издание, в официальных источниках пока не сообщалось, что Киселёв назначен в департамент архитектуры и градостроительства Ялты.

Сергей Киселёв покинул пост 14 ноября. Главным архитектором Белгорода он был с 2017 года. Кто займёт его место, пока неизвестно. Его временно заменит Андрей Синегубов, который до повышения был заместителем руководителя управления архитектуры и градостроительства городской администрации.

 

Обязанности главного архитектора Белгорода будет исполнять Андрей Синегубов
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#Наталья Корявых#Общество#Ялта#Сергей Киселёв#Главный архитектор#Назначение
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